Le dollar néo-zélandais est la devise la plus forte après la décision inattendue et restrictive de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande 📄

RBNZ : statu quo « belliciste » La RBNZ a rendu une décision que le marché a interprétée comme un classique « statu quo belliciste ». Le taux officiel de refinancement (OCR) a été maintenu inchangé à 2,25%, mais seulement après un rare partage des voix (3 contre 3) au sein du Comité de politique monétaire. La gouverneure Anna Breman, Karen Silk et Paul Conway ont voté pour le maintien des taux, tandis que Carl Hansen, Hayley Gourley et Prasanna Gai se sont prononcés en faveur d’une hausse immédiate de 25 points de base à 2,50%. Le vote décisif d’Anna Breman a permis de maintenir la politique inchangée, mais le message général était clair : la phase d’assouplissement est terminée et la prochaine décision sera une hausse. La RBNZ a explicitement déclaré que le taux directeur (OCR) devra augmenter plus tôt et dans une mesure plus importante que ce que la banque prévoyait encore en février. Un environnement macroéconomique plus difficile Le contexte macroéconomique s'est considérablement compliqué. La banque centrale doit désormais faire face à un choc d'offre négatif découlant du conflit au Moyen-Orient — principalement via la hausse des prix du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques, alors que la demande intérieure commence déjà à s'affaiblir. L'inflation devrait désormais atteindre un pic de 4,3% au troisième trimestre 2026, et le retour à l'objectif d'inflation de 2% n'est pas attendu avant le milieu de l'année 2027. Parallèlement, les indicateurs de confiance des entreprises et des consommateurs, l'activité du marché immobilier et les projets d'embauche des entreprises se sont tous détériorés. Concrètement, cela signifie que la RBNZ est confrontée à une combinaison de facteurs difficile : les risques d’inflation sont clairement plus élevés, surtout si les entreprises et les travailleurs commencent à considérer le choc énergétique comme permanent ;

les risques pesant sur la croissance sont clairement plus importants, car la hausse des coûts des carburants réduit les revenus réels, les marges et la consommation ;

les capacités inutilisées et le taux de chômage élevé devraient limiter en partie les effets de second tour, mais pas suffisamment pour que la banque puisse ignorer le risque d’une inflation qui s’ancrerait. Conséquences pour les investisseurs Le principal enseignement pour les investisseurs est que la décision n'était pas accommodante, bien que les taux aient été maintenus inchangés. Les six membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont convenu que des hausses de taux lors des prochaines réunions seraient probablement nécessaires pour éviter que l'inflation à court terme n'alimente les anticipations d'inflation à moyen terme. La trajectoire actualisée des taux laisse entrevoir une orientation nettement plus restrictive à l'avenir, et les commentaires du marché suggèrent une forte probabilité de hausses lors des réunions de juillet, septembre et octobre. Réaction du dollar néo-zélandais Le dollar néo-zélandais a réagi par une hausse. Le marché s'est davantage concentré sur les indications prospectives accommodantes que sur le maintien des taux lui-même. La paire NZDUSD a progressé de 0,70 % vers la zone des 0,5870 après l'annonce de la décision. Une telle réaction est logique : le vote divisé, la trajectoire plus élevée du taux directeur (OCR) et la suggestion claire que des hausses sont probables plus tard dans l'année soutiennent la devise grâce aux anticipations d'écarts de taux d'intérêt plus importants. Dans le même temps, le potentiel de hausse pourrait ne pas être unidirectionnel. Le même communiqué a également mis l'accent sur une croissance intérieure plus faible, un climat économique fragile et des risques pesant sur l'activité, tandis que la RBNZ elle-même a souligné la forte volatilité du taux de change pondéré par les échanges du NZD.

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