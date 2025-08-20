Calendrier économique : les minutes du FOMC et les discours des membres de la Fed au centre de l'attention des marchés

Les marchés boursiers ont ouvert la séance de mercredi sur une note légèrement plus faible, l'attention se concentrant principalement sur les États-Unis, où le détaillant Target (TGT.US) publiera ses résultats, où les responsables de la Fed Bostic et Waller doivent s'exprimer et où le compte rendu de la réunion de juillet de la Fed sera publié dans la soirée. Thèmes clés de la journée Les données définitives de l'IPC de la zone euro au centre de l'attention en Europe

Le compte rendu du FOMC, principal événement macroéconomique (19h00) Les marchés attendent les discours de Bostic et Waller, membres de la Fed, avant la réunion de Jackson Hole vendredi Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Événements d'aujourd'huiPlus tôt dans la journée, les données de l'IPP allemand ont affiché une baisse de 0,1 % en glissement mensuel, contre une hausse de 0,1 % attendue, et de 1,5 % en glissement annuel, contre une baisse de 1,4 % attendue et 1,3 % précédemment. Dans le même temps, les données sur l'IPC britannique ont surpris à la hausse, l'inflation des services augmentant de 5 % a/a contre 4,8 % prévu.

La Riksbank suédoise a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2 %, conformément aux attentes.

Selon certaines informations, Trump aurait discuté de l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne avec le président hongrois Viktor Orban, tandis que Budapest serait envisagée comme lieu possible pour des pourparlers entre Poutine et Zelensky. Calendrier économique 10 h– Zone euro : IPC définitif pour juillet, prévu à 2,0 % a/a contre 2,0 % précédemment ; 0,3 % m/m contre 0,0 % précédemment

: IPC définitif pour juillet, prévu à 2,0 % a/a contre 2,0 % précédemment ; 0,3 % m/m contre 0,0 % précédemment 15h30– États-Unis : EIA, inventaires hebdomadaires de pétrole brut : prévisions +0,85 million de barils contre +3 millions précédemment Essence : prévisions -0,31 million de barils contre -0,79 million précédemment Distillats : prévisions +1,478 million de barils contre +0,71 million précédemment

19h00– États-Unis : compte rendu du FOMC (réunion de juillet) Interventions des banques centrales 16h00– Fed Waller

20h00– Fed Bostic Saison des résultats aux États-Unis 11h30– Target (TGT.US)

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."