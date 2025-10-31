Points clés En Europe, les investisseurs se concentreront sur les ventes au détail en Allemagne et en Suisse, ainsi que sur les indicateurs d’inflation en France, en Italie et dans la zone euro ; la publication de l’IPC de la zone euro ne devrait pas modifier la politique de la BCE.

Au Canada, l’attention du marché se porte sur le PIB mensuel, prévu à 0,0 %, sans incidence sur les décisions de la Banque du Canada.

Aux États-Unis, l’attention sera centrée sur les discours des responsables de la Fed (Logan, Bostic, Hammack), qui pourraient confirmer qu’aucune baisse des taux d’intérêt n’est envisagée pour la réunion de décembre.

Données macroéconomiques clés et prise de parole 3 gouverneurs "hawkish" de la Fed au centre de l’attention Sur le marché européen aujourd’hui, l’attention des investisseurs sera portée sur les données concernant les ventes au détail en Allemagne et en Suisse, ainsi que sur les indicateurs d’inflation en France, en Italie et dans l’ensemble de la zone euro. L’événement principal sera la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro, bien que les données actuelles ne devraient pas influencer la politique de la Banque centrale européenne. La BCE a déjà conclu son cycle d’assouplissement monétaire et se concentre désormais sur la surveillance de la conjoncture économique, en soulignant qu’elle ne réagira pas aux écarts à court terme par rapport à l’objectif d’inflation de 2 %. Au cours de la séance américaine, l’attention se portera sur le PIB mensuel du Canada, prévu à 0,0 % contre 0,2 % lors de la période précédente. Pour l’instant, ces chiffres ne devraient pas influencer les décisions de la Banque du Canada, qui a déjà abaissé ses taux d’intérêt à leur plancher et laisse entendre que son cycle d’assouplissement touche à sa fin, tout en gardant la possibilité d’intervenir à nouveau selon l’évolution de l’économie. Les investisseurs suivront également de près les discours des responsables de la Réserve fédérale américaine, marquant la fin de leur période de silence (« blackout period »). Les interventions de Logan, Bostic et Hammack — connus pour leur positionnement restrictif — pourraient confirmer qu’aucune baisse des taux d’intérêt n’est prévue lors de la réunion de décembre de la Fed, influençant ainsi le sentiment du marché. Calendrier du jour : 08h00 – Allemagne Prix à l’importation (septembre) m/m : 0,2 % (prévision -0,2 % ; précédent -0,5 %) y/y : -1,0 % (prévision -1,5 % ; précédent -1,5 %)

Ventes au détail (septembre) cvs m/m : 0,2 % (précédent -0,2 %) nsa y/y : 1,9 % (précédent 1,8 %)

08h00 – Turquie Balance commerciale (septembre, USD) : -6,9 Mds (précédent -4,21 Mds) 08h00 – Royaume-Uni Indice Nationwide des prix immobiliers (octobre, m/m) : 0,3 % (prévision 0,0 % ; précédent 0,5 %) 08h30 – Hongrie Indice des prix à la production (PPI, septembre) m/m précédent : -0,8 % y/y précédent : 2,3 %

08h30 – Suisse Ventes au détail (septembre) cvs m/m : prévision 0,2 % (précédent -0,2 %) cja y/y : prévision 0,3 % (précédent -0,2 %)

08h45 – France IPC préliminaire (octobre) m/m : prévision 0,1 % (précédent -1,0 %) y/y : prévision 1,0 % (précédent 1,2 %)

IPCH (octobre) m/m : prévision 0,1 % (précédent -1,1 %) y/y : prévision 1,0 % (précédent 1,1 %)

Indice des prix à la production (PPI, septembre) m/m précédent : -0,2 % y/y précédent : 0,1 %

10h00 – Pologne IPC préliminaire (octobre) m/m : prévision 0,4 % (précédent 0,0 %) y/y : prévision 2,9 % (précédent 2,9 %)

11h00 – Zone euro IPCH préliminaire (octobre) m/m : précédent 0,1 % y/y : prévision 2,1 % (précédent 2,2 %)

IPCH sous-jacent (octobre) m/m : précédent 0,1 % y/y : prévision 2,3 % (précédent 2,4 %)

11h00 – Italie IPC préliminaire (octobre) m/m : prévision 0,0 % (précédent -0,2 %) y/y : prévision 1,6 % (précédent 1,6 %)

13h30 – Canada PIB mensuel (août) : prévision 0,0 % (précédent 0,2 %) 14h30 – États-Unis Discours : Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas 14h45 – États-Unis Indice PMI de Chicago (octobre) : prévision 42,3 (précédent 40,6) 17h00 – États-Unis Discours : Raphael Bostic, président de la Fed d’Atlanta

Discours : Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland 18h00 – États-Unis Comptage des plateformes pétrolières (hebdomadaire) : 420 Calendrier des publications (avant l'ouverture à Wall Street): Exxon Mobil Corporation

Abbvie Inc.

Chevron Corporation

Linde plc

Aon plc

