La séance européenne s’ouvre sur un sentiment nettement négatif. Les principaux indices subissent des pressions vendeuses généralisées dans un contexte d’inquiétudes des investisseurs concernant les taux de croissance et les tensions commerciales. Parmi les contrats à terme, les plus fortes baisses sont observées sur le W20 et le NED25, avec des replis dépassant 0,6 %. Le FRA40, le DE40 et le UK100 reculent un peu moins, d’environ 0,4 %. L’ITA40 est le seul indice en hausse vers midi.

Le marché tente encore de digérer une importante série de données macroéconomiques ainsi que les résultats des plus grandes entreprises mondiales. Les attentes du marché à l’égard des commentaires des banquiers centraux, de la rencontre entre Xi et Trump et des résultats des entreprises technologiques semblent avoir été surestimées, et les investisseurs réévaluent leurs espoirs aujourd’hui, ce qui se traduit par une baisse des valorisations.

Source: Bloomberg Finance Lp

Sur l’indice allemand, on observe une large correction, indiquant une détérioration générale du sentiment de marché. Les services de communication et les banques enregistrent les plus fortes pertes, en raison de nouvelles négatives provenant des entreprises et des inquiétudes concernant les résultats du secteur. L’industrie s’en sort mieux, soutenue par un secteur de la défense toujours dynamique.

DE40 (D1)

Source: xStation5

Le graphique montre la poursuite de la correction baissière et la formation d’un canal de consolidation dans la zone de FIBO 23,6–50. Le cours a cassé le support au niveau des 24 300 points ainsi que la moyenne mobile exponentielle EMA50, ce qui indique une faiblesse à court terme des acheteurs.

Pour éviter une correction baissière prolongée, les acheteurs doivent défendre la zone de support autour de 24 000 points.

Si les vendeurs prennent l’initiative, le cours pourrait descendre vers 23 900 points, où se situent le niveau de FIBO 61,8 et la moyenne mobile EMA100.

Actualité d'entreprises:

Fuchs (FPE.DE) — Le fabricant allemand de lubrifiants progresse de plus de 7 % après la publication de résultats largement supérieurs aux attentes des investisseurs. La direction de l’entreprise s’est montrée optimiste pour les prochains trimestres. Les analystes financiers ont salué ces résultats, soulignant la bonne gestion des coûts et la croissance des ventes en Asie.

Deutsche Telekom (DTE.DE) — Le titre recule d’environ 1,5 % après la diffusion de commentaires crédibles indiquant que l’entreprise pourrait remplacer les équipements et infrastructures fournis par le chinois Huawei, une mesure qui serait financée par le contribuable allemand. Cette décision serait motivée par des préoccupations de sécurité et des craintes d’espionnage en provenance de la Chine.

Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — Le groupe progresse de plus de 4 % à l’ouverture de la séance après la publication de bons résultats. L’entreprise a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires, et dans le secteur de la défense, la croissance a atteint 38 % sur un an. Les marges se sont également améliorées.

Saint-Gobain (SGO.FR) — Cette entreprise industrielle centenaire du secteur de la construction a déçu les investisseurs. Malgré une hausse du chiffre d’affaires global, les revenus aux États-Unis ont nettement reculé, ce qui a entraîné une baisse du titre de 3 %.

Renk Group (R3NK.DE) — Le fabricant allemand de systèmes d’entraînement avancés, principalement destinés à l’industrie de la défense, a bénéficié de recommandations positives d’une banque d’investissement. Le cours de l’action gagne 2 %.