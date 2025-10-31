Un risque politique élevé : selon les votes et les compromis adoptés, le Gouvernement pourrait faire face à une motion de censure , rendant cette journée décisive pour sa stabilité.

Deux taxes au cœur du débat : la gauche défend la taxe Zucman sur la fortune mondiale des milliardaires, tandis que la majorité soutient une taxe sur les holdings pour encadrer certains montages fiscaux.

Points clés Deux taxes au cœur du débat : la gauche défend la taxe Zucman sur la fortune mondiale des milliardaires, tandis que la majorité soutient une taxe sur les holdings pour encadrer certains montages fiscaux.

Un enjeu budgétaire majeur : ces mesures doivent contribuer à financer le budget 2026 sans alourdir la fiscalité des ménages.

Un risque politique élevé : selon les votes et les compromis adoptés, le Gouvernement pourrait faire face à une motion de censure, rendant cette journée décisive pour sa stabilité.

L’Assemblée nationale s’apprête à vivre l’une des journées les plus décisives de l’examen du budget 2026. Deux mesures fiscales emblématiques cristallisent les tensions : la taxe Zucman, défendue par la gauche, et la taxe sur les holdings, soutenue par la majorité présidentielle. La première, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, vise à instaurer un impôt minimal mondial sur la fortune des milliardaires, afin de renforcer la justice fiscale et de limiter l’évasion des grandes fortunes. La seconde, plus technique, propose de mieux encadrer la fiscalité des holdings pour éviter les montages abusifs tout en préservant l’attractivité des entreprises françaises. Ces deux propositions, bien que différentes dans leur portée et leur philosophie, s’inscrivent dans le même contexte : la recherche de nouvelles recettes pour financer le budget 2026 sans alourdir la pression sur les ménages. Mais au-delà des chiffres, l’enjeu est avant tout politique. Selon la tournure des débats et les compromis trouvés, le Gouvernement risque de voir sa responsabilité engagée. Un rejet des mesures clés ou un vote jugé déséquilibré pourrait provoquer une motion de censure, rendant cette journée cruciale pour la survie du Gouvernement. Entre équilibres budgétaires, enjeux fiscaux et fragilité politique, le sort du budget 2026 pourrait se jouer aujourd’hui dans l’hémicycle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."