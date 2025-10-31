Atlassian annonce une croissance de 21 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2026 , portée par une forte expansion du cloud et une adoption croissante de l’intelligence artificielle .

Atlassian a publié les résultats du premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, qui ont dépassé les attentes des analystes tant en matière de revenus que de bénéfices. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 1,43 milliard de dollars, soit une augmentation de 21 % sur un an, dépassant la prévision de 1,40 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 1,04 dollar, bien au-dessus du consensus de 0,84 dollar. Le segment cloud a enregistré la plus forte croissance, générant 998 millions de dollars de revenus, en hausse de 26 % sur un an et représentant environ 70 % du chiffre d’affaires total. L’adoption des outils d’intelligence artificielle de l’entreprise a également été impressionnante, avec 3,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation de 50 % d’un trimestre à l’autre, positionnant de plus en plus Atlassian comme une plateforme stratégique d’IA pour les clients d’entreprise. Principaux indicateurs financiers : Chiffre d’affaires total : 1,43 milliard USD ( +21 % sur un an )

Bénéfice par action ajusté (BPA non-GAAP) : 1,04 USD ( consensus 0,84 USD )

Revenus du cloud : 998 millions USD ( +26 % sur un an )

Résultat opérationnel non-GAAP : 322,7 millions USD

Résultat opérationnel GAAP : perte de 96,3 millions USD ( incluant 55,7 millions USD de coûts de restructuration )

Objectif de CA pour le T2 2026: entre 1,535 et 1,543 milliard USD (prévision des analystes : 1,51 milliard USD) L’entreprise a réalisé un redressement opérationnel significatif, passant d’une perte d’exploitation de 32 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente à un revenu d’exploitation non-GAAP de 322,7 millions de dollars. Les résultats GAAP affichent encore une perte d’exploitation de 96,3 millions de dollars, principalement due à 55,7 millions de dollars de coûts de restructuration. La direction prévoit pour le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2026 un chiffre d’affaires compris entre 1,535 et 1,543 milliard de dollars, dépassant l’attente du marché fixée à 1,51 milliard de dollars, et a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 2,5 milliards de dollars, venant prolonger l’autorisation précédente de 1,5 milliard de dollars. Il est à noter que le PDG a vendu pour 1,25 million de dollars d’actions dans le cadre d’un plan préétabli 10b5-1 juste avant la publication des résultats, ce qui pourrait soulever des questions, mais ne remet pas en cause les perspectives à long terme de l’entreprise. La réaction du marché a été positive, le titre progressant de près de 8 % après la publication des résultats, reflétant la confiance des investisseurs dans la stratégie cloud et la croissance de l’IA d’Atlassian. Pour les investisseurs particuliers, il est important de suivre la stabilité des revenus du cloud, la poursuite de l’adoption des outils d’IA et l’impact du programme de rachat d’actions sur le cours du titre. Les principaux risques incluent la persistance des pertes d’exploitation selon les normes GAAP, une possible volatilité du cours due aux ventes d’actions du PDG, ainsi qu’une forte dépendance aux revenus du cloud et de l’IA, qui pourraient être affectés par un ralentissement de la migration des entreprises ou par les évolutions réglementaires dans le domaine de l’intelligence artificielle. Source: xStation5

