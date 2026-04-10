Calendrier économique : Principales données sur l'inflation aux États-Unis (10.04.2026)

Les marchés mondiaux restent perturbés par l'incertitude qui entoure le lancement des négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis. Les cours du pétrole se maintiennent à des niveaux relativement élevés, même si les contrats à terme sur indices continuent d'afficher une tendance à la hausse. Plus tôt dans la journée, les chiffres de l'inflation ont été publiés en Chine et au Japon. Les données en provenance de la Chine sont particulièrement remarquables, l'inflation de l'IPP ayant atteint 0,5 % en glissement annuel, ce qui marque le premier résultat positif depuis octobre 2022. Ce chiffre a légèrement dépassé les prévisions. Parallèlement, l'inflation de l'IPC a ralenti à 1,0 % en glissement annuel, s'inscrivant en dessous de la baisse attendue à 1,2 % en glissement annuel (contre 1,3 % en glissement annuel précédemment). L'inflation des prix à la production au Japon s'est fortement accélérée, passant de 2,0 % en glissement annuel à 2,6 %, sous l'effet de la hausse des coûts des carburants. Cela constitue un signal supplémentaire indiquant une forte probabilité de hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ) ce mois-ci. Néanmoins, l'événement phare de l'agenda d'aujourd'hui sera la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de mars. Nous verrons dans quelle mesure la crise énergétique a pesé sur l'inflation et tenterons de déterminer si les baisses de taux d'intérêt aux États-Unis sont désormais exclues. Outre les données sur l'inflation américaine, nous découvrirons les chiffres du marché du travail canadien, l'indice de confiance des consommateurs américains et les commandes industrielles. Calendrier macroéconomique : 14h30 | États-Unis – Inflation IPC en glissement annuel (mars) : Consensus : 3,4 % | Précédent : 2,4 %

Consensus : | Précédent : 14h30 | États-Unis – Inflation IPC sous-jacente en glissement annuel (mars) : Consensus : 3,7 % | Précédent : 3,8 %

Consensus : | Précédent : 14h30 | Canada – Variation de l'emploi (mars) : Consensus : 14 500 | Précédent : -83 900

Consensus : | Précédent : 16h00 | États-Unis – Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (avril, préliminaire) : Consensus : 52,1 | Précédent : 54,1

Consensus : | Précédent : 16h00 | États-Unis – Commandes industrielles en glissement mensuel (février) : Consensus : 1,0 % | Précédent : -3,6 %

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