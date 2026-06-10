Bitcoin semble bon marché, mais s'agit-il du plancher ? Les marchés des cryptomonnaies attendent un catalyseur

La vigueur du dollar américain et les craintes inflationnistes continuent de peser sur le Bitcoin. Si la publication aujourd’hui de l’IPC américain n’a eu que peu d’impact immédiat sur le BTC, la récente série de données sur le marché du travail, meilleures que prévu, a encore pesé sur le moral des acteurs du marché des cryptomonnaies.

Après avoir chuté d'environ 50% par rapport à ses sommets historiques atteints à l'automne 2025, le Bitcoin semble désormais sous-évalué selon plusieurs indicateurs on-chain clés, notamment ceux suivis par Grayscale. Bien que les valorisations n'aient pas encore atteint les niveaux fortement décotés observés lors des précédents creux de cycle, rien ne garantit que ce cycle reproduira à l'identique les marchés baissiers passés.

Inflation et défis réglementaires aux États-Unis

Les perspectives réglementaires aux États-Unis semblent s'être détériorées ces dernières semaines. Les progrès concernant le CLARITY Act, une loi clé pour le secteur des cryptomonnaies, ont ralenti, suscitant des doutes quant à la mise en place d'un cadre réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies.

L'incertitude entourant ce projet de loi pourrait s'intensifier à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès, les démocrates et les républicains continuant d'avoir des points de vue divergents sur les actifs numériques. Une éventuelle victoire démocrate lors de ces élections pourrait être perçue par certains acteurs du marché des cryptomonnaies comme un résultat moins favorable.

Galaxy Digital a récemment revu à la baisse la probabilité d'adoption du CLARITY Act, la ramenant de 75% à 60%, en invoquant le nombre limité de jours de travail restants au Sénat cette année et les controverses persistantes entourant ce texte.

Cependant, le plus grand risque pour le Bitcoin semble actuellement être l'inflation plutôt que la réglementation. Une inflation persistante et élevée n'augmente pas nécessairement la probabilité de hausses des taux d'intérêt, mais elle réduit considérablement la marge de manœuvre de la Réserve fédérale pour entamer un assouplissement monétaire. En début d'année, de nombreux investisseurs considéraient les baisses de taux comme presque inévitables.

La forte réévaluation de ces anticipations a alimenté la baisse du Bitcoin. Si les tensions au Moyen-Orient persistent, la hausse des prix du pétrole pourrait continuer à peser sur les actifs risqués tout au long des troisième et quatrième trimestres. En revanche, un accord de paix avec l'Iran pourrait agir comme un catalyseur positif pour le Bitcoin et le sentiment général du marché, marquant potentiellement un tournant dans la tendance.

Bitcoin semble bon marché, mais pourrait-il encore baisser ?

Lors des précédents creux de cycle, le Bitcoin a connu des baisses nettement plus marquées, créant ainsi des opportunités encore plus intéressantes selon les indicateurs d’évaluation on-chain. Par conséquent, le contexte actuel ne correspond pas encore à ce que l’on pourrait qualifier de phase de capitulation classique, qui a historiquement marqué les principaux creux du marché.

La vague de ventes provoquée par la pandémie et l’effondrement de FTX fin 2022 ont offert des opportunités d’évaluation bien plus évidentes. Dans le même temps, il est difficile d'ignorer le fait que les investisseurs s'attendaient également à des baisses encore plus marquées pendant ces périodes.

Bien que le contexte de marché actuel ne ressemble pas à un événement de capitulation classique, rien ne garantit que le creux de ce marché baissier doive nécessairement se former pendant une période de panique extrême. Même si un tel scénario reste possible, il n'est pas certain qu'il soit finalement nécessaire pour mettre fin à la tendance baissière actuelle.

L'une des raisons est que le marché haussier du Bitcoin entre 2024 et 2026 a généré des gains relativement plus modestes par rapport aux cycles haussiers de 2017 et 2021. Par conséquent, la correction actuelle pourrait également s'avérer moins profonde.

De plus, malgré la forte vague de ventes, en particulier sur les altcoins, le secteur ne semble pas actuellement vulnérable au type d’événements « cygne noir » observés lors de l’effondrement de Terra/Luna et de FTX en 2022. Une grande partie de l’effet de levier excessif et des risques a été éliminée du marché il y a plusieurs années, laissant l’écosystème dans un état sans doute plus sain aujourd’hui.

Strategy continue d’accumuler du Bitcoin de manière agressive, mais la société dispose d’une liquidité opérationnelle suffisante et ne devrait pas être confrontée à des obligations de remboursement de dette significatives avant 2028 et 2029. Si Strategy était finalement contrainte de vendre du Bitcoin et de déclencher une nouvelle chute majeure du marché, cela impliquerait le plus long marché baissier de l’histoire des cryptomonnaies et briserait effectivement le cycle traditionnel de halving de quatre ans.

Par ailleurs, les ETF au comptant sur le Bitcoin, qui n'existaient pas lors des cycles précédents, pourraient contribuer à amortir la pression à la baisse. Les flux nets des ETF sont restés fortement positifs depuis leur lancement, constituant une source structurelle de demande.

Perspectives techniques de Bitcoin (D1)

D'un point de vue technique, Bitcoin vient d'enregistrer sa troisième forte baisse depuis l'automne 2025. Les deux précédentes corrections étaient d'une ampleur similaire. Si l'histoire devait se répéter, la prochaine zone de soutien significative pourrait se situer aux alentours de 55 000 $.

Source: xStation5

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers, XTB