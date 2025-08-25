Calendrier économique : rapport Ifo allemand et secteur immobilier américain au menu du jour (25.05.2025)

Le discours accommodant du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole a déclenché un remaniement majeur des marchés, les anticipations de baisse des taux ayant refait surface et l'appétit pour le risque ayant fortement augmenté. D'autre part, les investisseurs restent prudents quant à une anticipation très agressive de nouvelles baisses, compte tenu de la série de données sur l'inflation et le marché du travail qui seront publiées avant la réunion du FOMC de septembre. L'effervescence post-Jackson Hole devrait se stabiliser au cours de la séance d'aujourd'hui en raison de l'absence de publications macroéconomiques importantes. Dans un agenda quasi vide, nous trouverons l'indice Ifo du moral des chefs d'entreprise allemands, les ventes au détail en Pologne et les données du marché immobilier américain. Néanmoins, après les mouvements de vendredi, la volatilité devrait rester modérée aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier économique pour aujourd'hui : 08h30, Suisse – données sur le marché du travail : Taux de chômage (T2) : précédent 5,512 millions 10h00, Allemagne – Rapport Ifo pour août : Prévisions des entreprises : prévision 90,2 ; précédent 90,7

Conditions actuelles : prévision 86,7 ; précédent 86,5

Indice du climat des affaires : prévision 88,7 ; précédent 88,6 10h00, Pologne – données sur les ventes au détail pour juillet : Ventes au détail : prévisions 3,5 % en glissement annuel ; précédentes 2,1 % en glissement annuel 14h00, États-Unis – secteur immobilier et de la construction pour juillet : Permis de construire : prévisions -2,8 % en glissement mensuel ; précédentes -0,1 % en glissement mensuel

Permis de construire (total) : prévisions 1,354 million ; précédent 1,393 million 15h30, Allemagne – Discours de Balz, membre de la Bundesbank 16h00, États-Unis – Ventes de logements neufs pour juillet : Total : prévisions 635 000 ; précédent 627 000

Variation : précédent +0,6 % en glissement mensuel

