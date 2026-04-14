Calendrier économique : rapport sur l’IPP américain et discours des banquiers centraux au centre de l’attention

Le calendrier économique d'aujourd'hui sera axé sur les données américaines, notamment l'indice NFIB du moral des petites entreprises, un indicateur secondaire, mais qui reste pertinent pour évaluer la conjoncture économique. Ainsi que la publication des données de l'IPP prévue dans l'après-midi. Par ailleurs, les investisseurs suivront de près les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Leurs propos pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur l'équilibre des risques entre inflation et activité économique. Données macroéconomiques 12h, États-Unis – Indice NFIB du moral des petites entreprises – prévision : 98,80 ; précédent : 97,

– Indice NFIB du moral des petites entreprises – prévision : 98,80 ; précédent : 97, 15h15, États-Unis – Variation de l'emploi ADP (hebdomadaire) – prévision : 26 000 ; précédent : n/a

– Variation de l'emploi ADP (hebdomadaire) – prévision : 26 000 ; précédent : n/a 15h30, États-Unis – Inflation de l'IPP en glissement annuel – prévision : 3,4 % ; précédent : 4,6 %

– Inflation de l'IPP en glissement annuel – prévision : 3,4 % ; précédent : 4,6 % 15h30, États-Unis – Inflation de l'IPP en glissement mensuel – prévision : 0,7 % ; précédent : 1,1 %

– Inflation de l'IPP en glissement mensuel – prévision : 0,7 % ; précédent : 1,1 % 15h30, États-Unis – IPP de base en glissement annuel – prévision : 3,9 % ; précédent : 4,1 %

– IPP de base en glissement annuel – prévision : 3,9 % ; précédent : 4,1 % 15h30, États-Unis – PPI de base en glissement mensuel – prévision : 0,5 % ; précédent : 0,4 %

– PPI de base en glissement mensuel – prévision : 0,5 % ; précédent : 0,4 % 15h55, États-Unis – Indice Redbook en glissement annuel – prévision : n/a ; précédent : 7,6 %

– Indice Redbook en glissement annuel – prévision : n/a ; précédent : 7,6 % 16h, Monde (FMI) – Perspectives de l'économie mondiale – prévision : n/a ; précédent : n/a

– Perspectives de l'économie mondiale – prévision : n/a ; précédent : n/a 17h, Moyen-Orient – Début des pourparlers Israël-Liban – aucune prévision ni donnée précédente

– Début des pourparlers Israël-Liban – aucune prévision ni donnée précédente 17h15, Monde (FMI) – Rapport sur la stabilité financière mondiale – prévision : n/a ; précédent : n/a

– Rapport sur la stabilité financière mondiale – prévision : n/a ; précédent : n/a 17h30, Monde (FMI) – Conférence sur la stabilité financière – aucune prévision ni donnée précédente Intervenants Fed et BCE 17h, BCE – Intervention de Makhlouf

– Intervention de Makhlouf 17h, BCE – Intervention de Lane

– Intervention de Lane 17h, BoE – Intervention de Greene

– Intervention de Greene 19h15, Fed – Intervention de Goolsbee

– Intervention de Goolsbee 19h45, Fed – Intervention de Barr

– Intervention de Barr 20h, Fed – Interventions de Paulson, Collins, Barkin et Barr

– Interventions de Paulson, Collins, Barkin et Barr 23h, BCE – Discours de Lagarde EURUSD (D1) Source: xStation5

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