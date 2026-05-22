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Le climat des affaires en Allemagne (indice IFO) grimpe à 84,9 points.
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L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'établit à 48,2 points.
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Les marchés décortiquent les chiffres des ventes au détail et de l'inflation au Canada.
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Le climat des affaires en Allemagne (indice IFO) grimpe à 84,9 points.
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L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'établit à 48,2 points.
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Les marchés décortiquent les chiffres des ventes au détail et de l'inflation au Canada.
84,9 points. C'est le niveau atteint par l'indicateur IFO en Allemagne ce vendredi, signalant une amélioration mesurée du climat des affaires en Europe. Pendant ce temps, le calendrier économique nord-américain attire l'attention avec la publication finale du sentiment des consommateurs par l'Université du Michigan et les statistiques de ventes au détail canadiennes. Ces données guideront la tendance sur le marché des devises.
Climat des affaires : rebond confirmé en zone euro
L'Allemagne donne des signes de stabilisation
Le principal moteur économique de la zone euro affiche une trajectoire plus favorable que prévu. L'indicateur IFO mesurant le climat des affaires en Allemagne ressort à 84,9 points. Ce chiffre dépasse le consensus de 84,2 points ainsi que la lecture précédente de 84,4 points.
Dans le détail de l'enquête, la composante des attentes s'établit à 83,8 points, au-delà des 83,5 points anticipés. Cette hausse indique que les industriels allemands perçoivent de légères perspectives d'amélioration pour les mois à venir, malgré un environnement de financement onéreux.
L'évaluation de la situation actuelle progresse également. Cette composante atteint 86,1 points, contre 85,4 points lors de la précédente mesure, surpassant les prévisions fixées à 85,1 points. Cette hausse globale montre que l'économie repousse le risque de contraction immédiate.
La France maintient le cap dans l'industrie
En France, le climat général des affaires reste stable. L'indicateur global se maintient à 94 points, un niveau parfaitement aligné avec les attentes des analystes et la publication précédente. Les opérateurs n'observent ni accélération soudaine ni détérioration marquée du côté hexagonal.
Le secteur manufacturier français se distingue positivement. L'indice de confiance spécifique à cette industrie grimpe à 102 points. Ce chiffre dépasse nettement les prévisions qui tablaient sur 99 points et améliore la lecture antérieure de 100 points.
Cette bonne tenue du moral industriel en France vient appuyer les données allemandes. Ces publications successives offrent un soutien conjoncturel à la monnaie unique sur le marché des changes, alors que les interventions de Boris Vujčić et Peter Kažimír, membres de la BCE, sont programmées dans l'après-midi.
États-Unis et Canada : le consommateur à l'épreuve
L'inflation américaine et l'indice du Michigan au centre de l'attention
Aux États-Unis, l'attention se tourne massivement vers la consommation, composante majeure du PIB. La révision finale de l'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan confirme un niveau bas à 48,2 points. Ce chiffre traduit les difficultés persistantes des ménages américains face au coût de la vie.
Les marchés financiers décortiquent particulièrement les statistiques liées à l'inflation américaine. Les anticipations d'inflation à un an se fixent à 4,6 %, tandis que celles à un horizon de cinq ans se stabilisent à 3,4 %. Cette rigidité pèse sur la valorisation des actions cotées outre-Atlantique, car les attentes de hausses de prix restent supérieures à la cible de la Réserve fédérale.
La composante des attentes économiques se maintient à 48,5 points, et l'évaluation des conditions actuelles atteint 48 points. En parallèle, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond décélère à 2,6 %, contre 12 % précédemment. Dans ce contexte, la prise de parole de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, sera scrutée pour évaluer la future trajectoire des taux directeurs.
Ventes au détail et prix à la production au Canada
Le calendrier économique canadien se montre dense en cette fin de semaine. Les ventes au détail progressent de 0,6 % sur un mois, marquant un léger ralentissement face aux 0,7 % du mois précédent. Les ventes de base, excluant certains éléments volatils, avancent quant à elles de 0,9 %.
Du côté de l'inflation, l'indice des prix à la production (PPI) canadien fait l'objet d'une attention spécifique. La hausse mensuelle atteint 1,3 %, actant une nette décélération par rapport aux 2,4 % observés lors de la dernière publication. Sur un an, le PPI de base s'affiche à 7,8 %.
Ces données macroéconomiques permettront d'évaluer la pression exercée sur la Banque du Canada. Si les ventes au détail restent soutenues, la décélération des prix à la production accorde une marge de manœuvre à l'institution monétaire.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi l'indicateur IFO est-il suivi par les investisseurs ? L'indicateur IFO mesure le climat des affaires en Allemagne en interrogeant des milliers de chefs d'entreprise. Représentant la première économie de la zone euro, l'Allemagne sert de baromètre avancé pour l'activité européenne. Ces données orientent les valorisations sur les indices boursiers continentaux et la valeur de l'euro.
Qu'est-ce que l'indice de sentiment des consommateurs du Michigan ? C'est une enquête mensuelle évaluant la confiance des ménages américains. Outre leur perception de l'économie, elle chiffre leurs anticipations sur l'inflation américaine. Ces données informent la politique monétaire de la Fed, la consommation représentant plus des deux tiers de la croissance du pays.
Comment la paire EUR/USD réagit-elle aux données macroéconomiques ? Le cours de l'EUR/USD fluctue selon les écarts de conjoncture et de politique monétaire entre la zone euro et les États-Unis. Des données européennes meilleures que prévu, comme une hausse surprise du climat des affaires, soutiennent la monnaie unique, tandis que des statistiques solides aux États-Unis favorisent le dollar.
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