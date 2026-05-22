Le contrat à terme sur le brut léger américain rebondit de 2% en séance après une correction technique sur la moyenne mobile à 25 jours.

L'érosion accélérée des réserves énergétiques ravive les craintes d'un choc d'approvisionnement sur les marchés financiers. Louise Girard, analyste de marché chez XTB France, observe une contraction brutale des inventaires pétroliers qui place les marchés des matières premières sous une pression structurelle inédite. Alors que le mot-clé pétrole et pénurie s'impose dans les salles de marché, les stocks de brut américains affichent un repli spectaculaire de 9,1 millions de barils sur la dernière semaine publiée par l'American Petroleum Institute. Cette dynamique de déstockage massif, alimentée par des goulets d'étranglement logistiques majeurs, fragilise l'équilibre précaire entre une demande mondiale inflexible et une offre profondément altérée.

L'érosion critique des stocks et l'effet des annonces géopolitiques

Des réserves mondiales sous le seuil des 8 milliards de barils

Le marché physique du brut traverse une phase de déficit quantitatif aigu qui se traduit par une baisse continue des inventaires. Louise Girard précise que les stocks mondiaux sont désormais passés sous la barre symbolique des 8 milliards de barils, atteignant leur niveau le plus bas depuis l'exercice 2024. Selon les données compilées par l'Agence d'information sur l'énergie, le rythme de contraction a atteint environ 4 millions de barils par jour sur la période réorientée entre mars et avril.

Cette accélération du déstockage illustre la déconnexion immédiate entre l'extraction et la consommation courante. L'analyste souligne qu'une prolongation des perturbations actuelles au cours du mois de juin pourrait amener ces réserves à 7,6 milliards de barils. Un tel niveau constituerait un point bas absolu sur les dix dernières années, renforçant le spectre d'une rupture d'approvisionnement mécanique.

La volatilité induite par les déclarations de Donald Trump

Les cours du brut ont connu de vastes fluctuations en début de semaine, rythmés par les prises de parole politiques en provenance de Washington. Le contrat de référence sur le Brent de la mer du Nord s'est brièvement hissé à l'analogue des 110 dollars le baril en raison des frictions persistantes avec l'Iran. Toutefois, l'annonce par Donald Trump de l'avancement de négociations exclusives avec des responsables iraniens qualifiés de plus raisonnables a provoqué un reflux immédiat des primes de risque.

À la suite de cette intervention, le Brent s'est replié vers les 105 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) s'est stabilisé à proximité des 99 dollars. Pour Louise Girard, ces mouvements baissiers demeurent transitoires et ne résolvent pas l'équation fondamentale du marché, caractérisée par un déficit structurel d'offre que les déclarations diplomatiques ne peuvent combler à court terme.

Une offre mondiale paralysée par les blocages logistiques

Le détroit d'Ormuz sous embargo de fait depuis douze semaines

Le principal catalyseur de la hausse des prix réside dans la paralysie des voies de transit maritimes stratégiques pour le commerce de l'or noir. Le détroit d'Ormuz est entièrement bloqué depuis maintenant douze semaines consécutives. Bien que des signaux diplomatiques évoquent une réouverture très progressive du trafic, les flux réels constatés sur les terminaux demeurent marginaux et hautement perturbés.

L'impact de ce blocus est massif pour l'approvisionnement des pays importateurs. L'analyste de marché de XTB France estime que l'offre globale s'est contractée de près de 10 millions de barils par jour en raison de ces seules contraintes logistiques. Face à cette raréfaction de la molécule, la demande mondiale ne montre aucun signe de fléchissement notable, ce qui valide la persistance d'une configuration de backwardation (les prix immédiats étant supérieurs aux prix futurs) sur les timing spreads.

Le rôle de l'OPEP+ et les limites de la production saoudienne

La capacité des pays producteurs à compenser ce manque à gagner logistique s'avère restreinte par des contraintes techniques et politiques. Le rapport de mai de l'Agence internationale de l'énergie confirme que le marché restera en situation de déficit net au cours du troisième trimestre de l'année 2026. Les espoirs d'un retour à une offre excédentaire, initialement anticipés pour le mois de juillet, sont désormais caducs.

L'Arabie Saoudite, pivot central de l'OPEP, ne prévoit pas de restaurer ses volumes d'extraction de référence avant le quatrième trimestre de cette année. Pour que les flux retrouvent leur niveau normatif, une réouverture totale du détroit et une reconstitution complète de la flotte de navires pétroliers disponibles seront indispensables. En attendant, le marché demeure exposé au risque structurel associé à l'axe pétrole et pénurie.

Analyse technique du WTI et perspectives de court terme

Le test graphique de la borne basse du triangle

Sur le plan de l'analyse graphique, le cours du WTI montre des signes de résilience technique après avoir subi une correction marquée de plus de 5% lors de la séance de mercredi. Le cours est passé de 104,5 dollars à 99 dollars avant de rebondir modestement de 2% ce jeudi. L'actif évolue actuellement au sein d'une configuration de consolidation en triangle.

Le prix teste de manière précise sa borne basse, qui coïncide avec une ligne de tendance haussière de long terme et la moyenne mobile à 25 jours. Cette zone technique, identifiée en bleu sur les graphiques de l'analyste, fait office de support majeur et contient pour le moment la pression vendeuse. Le maintien de ce pivot est essentiel pour éviter un décrochage vers des objectifs baissiers plus lointains.

Les seuils de rupture et l'hypothèse de stabilisation

Une invalidation des supports actuels modifierait la structure technique du marché du brut. Louise Girard indique qu'une cassure franche sous la zone comprise entre 90 et 93 dollars le baril ouvrirait la voie à une correction graphique beaucoup plus profonde. Un tel mouvement supposerait néanmoins une détente significative sur le front géopolitique ou une dégradation marquée des marges de raffinage mondiales.

À l'inverse, si le détroit d'Ormuz venait à rouvrir, le marché physique se détendrait, mais les fondamentaux demeureraient solides. L'analyste juge que les cours devraient idéalement se stabiliser sous le seuil des 80 dollars le baril à long terme pour garantir un équilibre économique viable entre producteurs et consommateurs. L'évolution des inventaires au cours des prochaines semaines fera office de juge de paix.

Revue des marchés secondaires : gaz naturel, cacao et or

Le gaz naturel porté par l'intelligence artificielle et la météo

Le compartiment du gaz naturel montre une forte orientation haussière, le contrat américain repassant au-dessus des 3 dollars par million de BTU. Les prévisions du Commodity Weather Group font état de températures supérieures aux normales de saison sur l'est des États-Unis pour la fin mai, ce qui dope la demande d'électricité liée à la climatisation.

Au-delà du facteur climatique, la consommation structurelle est tirée par les besoins énergétiques colossaux des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. La consommation domestique américaine atteint ainsi 70 milliards de pieds cubes par jour, en hausse de 10% sur un an. Cette tendance incite les géants de la technologie comme Microsoft ou Alphabet à investir directement dans des infrastructures énergétiques dédiées au Texas. En Europe, le cours du TTF se maintient autour de 50 € par MWh, ce qui soutient les exportations de gaz naturel liquéfié américain.

Correction sur le cacao et résilience de l'or face aux banques centrales

Le marché du cacao subit une correction technique de 20% après avoir progressé de 45% jusqu'au 11 mai. Le cours est repassé sous les 4 000 dollars pour s'établir autour de 3 861 dollars la tonne. Ce repli est alimenté par l'amélioration des perspectives de récolte en Côte d'Ivoire, où les arrivages pour la saison 2025-2026 sont attendus à 2,2 millions de tonnes, alors que la demande mondiale au premier trimestre est restée historiquement faible.

Enfin, le marché de l'or fait preuve de fermeté au-dessus des 4 500 dollars l'once. Bien que la banque centrale de Turquie ait liquidé près de 130 tonnes d'or pour soutenir la livre turque, la Chine maintient son cycle d'achat pour le 18e mois consécutif. Les investisseurs surveillent de près la politique monétaire de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale nommé le 15 mai, dont les orientations sur le bilan de l'institution et la trajectoire des taux d'intérêt détermineront l'évolution des cours de l'or au second semestre.

❓ FAQ

Pourquoi le thème pétrole et pénurie inquiète-t-il les marchés actuellement ? L'inquiétude provient de la baisse simultanée des stocks mondiaux sous les 8 milliards de barils et du blocage prolongé du détroit d'Ormuz depuis douze semaines. Ce goulot d'étranglement prive le marché de 10 millions de barils par jour, créant un déficit que la production actuelle ne peut pas compenser à court terme.

Quels sont les niveaux techniques à surveiller sur le cours du WTI ? Le cours du WTI teste actuellement son support majeur constitué par sa ligne de tendance haussière et sa moyenne mobile à 25 jours autour de 99 dollars. Une rupture de la zone de support des 90 à 93 dollars par baril pourrait valider un signal de correction technique plus profonde.

Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du gaz naturel ? Le développement des centres de données requis pour faire fonctionner l'intelligence artificielle engendre une hausse massive de la demande d'électricité. Aux États-Unis, le gaz naturel assure près de 40% de la production électrique, ce qui dope sa consommation industrielle et soutient les cours au-dessus des 3 dollars par million de BTU.

Comment s'exposer aux variations des cours des matières premières ? Les investisseurs particuliers peuvent suivre l'évolution des matières premières en intégrant dans leur portefeuille des instruments financiers traditionnels. Il est possible d'acquérir des actions d'entreprises du secteur de l'énergie ou de l'exploitation minière, ou d'opter pour des fonds indiciels cotés de type ETF répliquant des paniers de commodités agricoles, énergétiques ou de métaux précieux.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.