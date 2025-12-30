Calendrier économique : tous les regards tournés vers le compte rendu du FOMC (30.12.2025)

Le point central du calendrier macroéconomique d'aujourd'hui sera le compte rendu de la dernière réunion du FOMC. Malgré le ton conciliant de la conférence de presse du président de la Fed et l'absence de préoccupations majeures concernant l'inflation ou l'impact d'un éventuel arrêt des activités du gouvernement américain, le marché reste assez prudent quant à la position attendue de la Fed au premier trimestre 2026 (le marché des swaps n'anticipe actuellement qu'une probabilité de 58 % d'une nouvelle baisse des taux avant la fin du mois de mars). Les divisions au sein de la Fed devraient être prises en compte. Après le calme d'hier, l'attention du marché pourrait également se porter sur une série de publications de données en Espagne (IPC et ventes au détail), les indices des prix immobiliers américains liés aux anticipations de politique monétaire de la Fed et l'indice PMI manufacturier de Chicago. Les chiffres de l'indice PMI chinois seront déterminants pour l'ouverture de demain. Calendrier économique du jour : 15:00, États-Unis – Indice des prix des logements d’octobre : En glissement annuel : précédent 1,7 % ;

En variation mensuelle : prévision 0,1 % ; précédent 0,0 % ; 15:00, États-Unis – Indice S&P/CS Composite-20 des prix immobiliers (n.s.a.) d’octobre : Prévision 1,1 % en glissement annuel ; précédent 1,4 % en glissement annuel ; 15:45, États-Unis – Données PMI de décembre : PMI de Chicago : prévision 39,8 ; précédent 36,3 ; 20:00, États-Unis – Compte rendu de la réunion du FOMC ; 22:30, États-Unis – Données de l’EIA : Variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut (API) : précédent +2,400 M ; 02:30, Chine – Données PMI de décembre : PMI composite chinois : précédent 49,7 ;

PMI manufacturier : prévision 49,4 ; précédent 49,2 ;

PMI non manufacturier : prévision 49,8 ; précédent 49,5 ; 02:45, Chine – Données PMI de décembre : PMI manufacturier Caixin : prévision 49,7 en variation mensuelle ; précédent 49,9 en variation mensuelle

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."