Calendrier économique : une fin de semaine au calme !

L'agenda macroéconomique d'aujourd'hui est relativement peu chargé, ce qui laisse aux marchés le temps d'analyser les données récentes avec plus de sérénité et de marquer une pause après des séances plus volatiles. Aucune publication majeure n'étant prévue aujourd'hui, l'attention se portera principalement sur certaines données européennes et sur les discours des responsables de la Réserve fédérale américaine dans la seconde partie de la journée. De plus, les marchés restent dans l'expectative quant à l'évolution de la situation concernant les mesures potentielles visant à résoudre le conflit du Golfe, qui continue d'ajouter une couche d'incertitude et de limiter l'appétit pour le risque. Malgré un début de séance plus calme, il convient de garder à l'esprit que les commentaires formulés en soirée par des membres de la Réserve fédérale américaine pourraient entraîner une certaine volatilité accrue sur les marchés des devises et des obligations. Dans l'ensemble, cependant, la journée devrait être davantage marquée par une consolidation et une attitude attentiste que par des mouvements directionnels clairs. 08h30 – Hongrie : Salaires (en glissement annuel), février – 9,7 % (précédent : 26,3 %)

10h00 – Zone euro : Balance des paiements, février Compte courant non corrigé des variations saisonnières – 13 milliards d'euros Compte courant corrigé des variations saisonnières – 27,5 milliards d'euros (précédent : 37,9 milliards)

10h00 – Italie : Balance commerciale (EUR), février – 3,8 milliards d'euros (précédent : 1,09 milliard)

11h00 – Zone euro : Commerce extérieur, février Balance commerciale non saisonnalisée – -1,9 milliard d'euros Balance commerciale saisonnalisée – 11,1 milliards d'euros (précédent : 12,1 milliards)

14h15 – Canada : mises en chantier, mars – 254 000 (précédent : 250 900)

17h30 – États-Unis : Discours de la présidente de la Fed de San Francisco (Mary Daly)

18h15 – États-Unis : Discours du président de la Fed de Richmond (Tom Barkin)

19h00 – États-Unis : Nombre de plateformes pétrolières Baker Hughes, hebdomadaire – 412 (précédent : 411)

20h00 – États-Unis : Discours d'un membre du Conseil de la Réserve fédérale

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