Dans un contexte macroéconomique marqué par de vives incertitudes géopolitiques et la publication de résultats d'entreprises contrastés, les marchés financiers traversent une période de regain de volatilité. Alors que les gérants de fonds surveillent de près l'évolution des indices, les métaux précieux attirent toute l'attention des observateurs. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, livre une analyse technique approfondie de la situation actuelle de l'or et de l'argent. Cet éclairage permet aux investisseurs débutants de comprendre les dynamiques qui dictent le cours des valeurs refuges et d'anticiper les scénarios techniques à venir.

📈 L'Or et l'argent face à la consolidation des métaux précieux

L'impact de l'opération Epic Fury et du dollar

Depuis le 28 février 2026, date marquant le début de l'opération géopolitique Epic Fury sous l'impulsion de Trump, les métaux précieux évoluent de manière latérale. Ce phénomène s'explique principalement par le comportement du dollar américain. En effet, dès qu'une mauvaise nouvelle émane du Moyen-Orient, le billet vert s'apprécie en jouant pleinement son rôle de valeur refuge globale. Cette hausse mécanique du dollar exerce par conséquent une pression négative immédiate sur le cours des matières premières précieuses, limitant temporairement leur potentiel de hausse.

Une opportunité pour les investisseurs retardataires

Bien que cette absence de direction claire puisse sembler frustrante à court terme, elle offre des perspectives intéressantes. Une poursuite de la correction baissière, si elle se matérialise, constituerait en réalité une excellente opportunité d'achat pour les investisseurs retardataires qui cherchent à s'exposer à ces actifs. L'analyste rappelle qu'une phase de baisse des métaux précieux s'accompagnerait d'une force renouvelée du dollar et d'un repli des actifs plus risqués, à l'image du Bitcoin, orenté vers les 50000 dollars. Comprendre cette corrélation inverse est capital pour un investisseur novice souhaitant diversifier son portefeuille de manière stratégique.

📊 L'analyse technique par les vagues d'Elliott

Le décompte très propre de l'argent

Pour décrypter les mouvements futurs, l'analyste utilise la théorie des vagues d'Elliott, un outil technique qui modélise les cycles de marché sous forme de vagues correctives ou impulsives. Sur le marché de l'argent, les graphiques affichent un décompte particulièrement net et lisible. L'actif dessine actuellement une correction de type ABC, caractérisée par une structure en triangle au sein de sa vague intermédiaire B. Ce triangle se décompose de manière classique en sous-vagues successives. Selon cette configuration technique, l'argent pourrait finaliser sa phase transitoire avant d'amorcer une dernière vague C baissière. Ce scénario technique, bien que temporairement baissier, est suivi de très près par les spécialistes pour déterminer le point de retournement idéal.

Le retard de l'Or et sa moindre lisibilité

Contrairement aux tendances historiques où l'or se montre souvent plus prévisible que l'argent, la situation actuelle s'avère inversée. L'or se révèle moins lisible et affiche un certain retard technique par rapport au marché de l'argent. L'analyste évoque la formation potentielle d'un triangle dit « running triangle » ou d'un double zigzag plus complexe qui pourrait prolonger la consolidation durant plusieurs mois. Les prochains jours seront décisifs, car l'or teste actuellement des zones pivots et pourrait casser des supports majeurs basés sur les retracements de Fibonacci. Les investisseurs doivent donc faire preuve de patience et surveiller attentivement la réaction des prix sur ces niveaux stratégiques.

⚠️ L'inflation et les risques macroéconomiques mondiaux

L'inflation comme menace numéro un des marchés

Au-delà de l'analyse purement technique, l'environnement macroéconomique pèse de tout son poids sur les décisions de gestion. Un récent sondage mené par Bank of America auprès de 200 gérants de fonds révèle que l'inflation demeure la préoccupation majeure de la finance internationale. En combinant les craintes d'une seconde vague inflationniste, les risques géopolitiques croissants et la hausse ordonnée des taux obligataires, ce sont 78% des gestionnaires professionnels qui désignent ces facteurs comme la principale menace pour la pérennité du marché haussier des actions. À l'inverse, la bulle technologique liée à l'intelligence artificielle n'inquiète que 11% des personnes interrogées, démontrant que les fondamentaux économiques restent au cœur des débats.

Le point sur les autres actualités financières marquantes

L'actualité financière globale reste dense et influence directement la psychologie des opérateurs de marché. À Wall Street, les investisseurs ont réagi négativement aux dernières annonces du géant des semi-conducteurs Broadcom. Malgré un bénéfice par action ressorti à 244 dollars contre 2,39 dollars attendus, le discours prudent de la direction a provoqué une chute de l'action de l'ordre de 11% dès l'ouverture, envoyant un signal de correction potentiel pour l'indice NASDAQ. En parallèle, les marchés restent suspendus à la conclusion d'un accord géopolitique concernant l'Iran, ainsi qu'à l'introduction en bourse très attendue de la société SpaceX, des événements majeurs susceptibles de redéfinir l'appétit pour le risque dans les semaines à venir.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que la théorie des vagues d'Elliott évoquée par l'analyste ? La théorie des vagues d'Elliott est une méthode d'analyse technique qui repose sur l'idée que les marchés financiers évoluent selon des cycles répétitifs, influencés par la psychologie collective des investisseurs. Ces mouvements se traduisent graphiquement par des vagues d'impulsion (dans le sens de la tendance) et des vagues de correction (à contre-tendance), permettant d'anticiper les futurs retournements de prix.

2. Pourquoi le cours de l'or baisse-t-il lorsque le dollar américain augmente ? L'or et le dollar américain partagent historiquement une relation inverse. L'or étant libellé en dollars sur les marchés mondiaux, une hausse du billet vert rend l'achat de métal précieux plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises, ce qui tend à réduire la demande et à faire baisser son cours. De plus, en période de tensions, le dollar fait directement concurrence à l'or en tant que valeur refuge.

3. Qu'est-ce qu'un support de Fibonacci en bourse ? Les supports de Fibonacci sont des niveaux de prix calculés à partir de ratios mathématiques spécifiques (comme 38,2% ou 61,8%) tirés de la suite mathématique de Fibonacci. Les traders utilisent ces seuils pour identifier des zones géographiques sur un graphique où le cours d'un actif, comme l'or, a de fortes chances de stabiliser sa baisse ou d'amorcer un rebond.

4. Pourquoi l'inflation favorise-t-elle généralement l'investissement dans l'or ? L'or est traditionnellement perçu comme une couverture contre l'inflation, car il s'agit d'un actif tangible à quantité limitée qui ne peut pas être déprécié par les politiques monétaires des banques centrales, contrairement aux monnaies fiduciaires. Lorsque l'inflation grimpe et grignote le pouvoir d'achat, les investisseurs se tournent souvent vers l'or pour préserver la valeur réelle de leur capital sur le long terme.

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