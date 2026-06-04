Calendrier économique : le pétrole, Fed, demandes d'allocations chômage et résultats financiers de Wall Street 🔎

Le climat sur les marchés financiers mondiaux s'est légèrement refroidi après la séance précédente. L'US500 a clôturé à 7 550 points, mettant ainsi fin à une impressionnante série de neuf séances consécutives de hausse. Ce recul a été provoqué par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. À la suite d'informations selon lesquelles l'Iran aurait lancé des missiles en direction du Koweït et de Bahreïn, les forces du CENTCOM américain ont mené des frappes de représailles contre un poste de contrôle iranien situé sur l'île de Qeshm. Le Brent s’est stabilisé autour de 97 dollars le baril, tandis que le WTI s’échangeait à près de 95,30 dollars le baril. Principales publications de la séance asiatique Forte amélioration de la balance commerciale australienne : L’excédent commercial de l’Australie a atteint 1,791 milliard de dollars australiens en avril, contre des prévisions de 1,230 milliard de dollars australiens et un déficit de -1,024 milliard de dollars australiens le mois précédent.

L’excédent commercial de l’Australie a atteint en avril, contre des prévisions de et un déficit de le mois précédent. Forte hausse des exportations australiennes : Les exportations ont augmenté de 7,2 % en glissement mensuel , tandis que les importations n’ont progressé que de 0,8 % en glissement mensuel , ce qui a considérablement soutenu le dollar australien.

Les exportations ont augmenté de , tandis que les importations n’ont progressé que de , ce qui a considérablement soutenu le dollar australien. Hausse des prix des matières premières en Nouvelle-Zélande : L’ indice ANZ des prix des matières premières a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel en mai, après une baisse de 0,8 % en avril.

L’ a augmenté de en mai, après une en avril. Commentaires des responsables de la RBA : La gouverneure Michele Bullock et le gouverneur adjoint Christopher Kent ont fait part d’une approche prudente en matière de politique monétaire, tout en surveillant l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur l’inflation intérieure. Calendrier macroéconomique 10h00 – Zone euro ; Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

Discours de la présidente de la BCE, 11h00 – Zone euro ; Ventes au détail en glissement annuel ; Consensus : 0,3 % ; Précédent : 1,2 %

Ventes au détail en glissement annuel ; Consensus : Précédent : 11h00 – Zone euro ; Variation mensuelle des ventes au détail ; Consensus : -0,3 % ; Précédent : -0,1 %

Variation mensuelle des ventes au détail ; Consensus : Précédent : 14h30 – États-Unis ; Demandes initiales d'allocations chômage ; Consensus : 214 000 ; Précédent : 215 000

Demandes initiales d'allocations chômage ; Consensus : Précédent : 14h30 – États-Unis ; Demandes continues d'allocations chômage ; Consensus : 1,780 million ; Précédent : 1,786 million

Demandes continues d'allocations chômage ; Consensus : Précédent : 16h30 – États-Unis ; Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel ; Consensus : 99 milliards ; Précédent : 92 milliards

Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel ; Consensus : Précédent : 19h10 – États-Unis ; Intervention publique de Mary Daly, membre du FOMC Calendrier des résultats Les publications des résultats trimestriels prévues aujourd’hui à Wall Street et sur les marchés asiatiques fourniront des indications importantes sur les dépenses des entreprises en matière d’infrastructures réseau ainsi que sur la demande des consommateurs dans les secteurs de l’habillement et de la distribution. Avant l'ouverture de la séance américaine, l'attention se portera sur le géant des équipements de télécommunications Ciena, dont les résultats offriront un indicateur concret du rythme des déploiements de réseaux optiques liés à l'IA. Après la clôture, les investisseurs se tourneront vers Lululemon Athletica, qui continue de subir une pression sur ses marges, et vers le pionnier de la signature numérique DocuSign. Entreprises publiant leurs résultats Avant l'ouverture du marché Ciena Corporation (CIEN)

Sekisui House (1928)

Brown-Forman Corporation (BF-A) Après la clôture du marché Lululemon Athletica (LULU)

DocuSign (DOCU)

Samsara (IOT)

The Cooper Companies (COO)

Rubrik (RBRK)

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