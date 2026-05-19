Calendrier macroéconomique : le chômage en hausse au Royaume-Uni – Comment la Banque d'Angleterre va-t-elle réagir ? (19.05.2026)

Les principales publications de données prévues pour aujourd'hui ont déjà été diffusées. La croissance du PIB japonais au premier trimestre a surpris à la hausse (avec une progression de 2,1 % à/a). Toutefois, le déflateur du PIB (3,4 %) a également dépassé les prévisions, alimentant les inquiétudes quant à la situation inflationniste dans le pays. Les marchés anticipent actuellement une hausse des taux en juin à près de 80 %. Toutefois, malgré l'intervention de la Banque du Japon, le yen reste sous pression. La paire USD/JPY a de nouveau franchi la barre des 159 ce matin. Graphique 1 : USDJPY (13/05 - 19/05) Source: xStation, 19.05.2026 Les données relatives au marché du travail britannique se sont révélées mitigées. Elles ont fait état d’une nouvelle hausse du taux de chômage (à 5 %) et de la plus forte baisse du nombre de salariés depuis le début de la pandémie de COVID. Les salaires ont toutefois augmenté plus que prévu (4,1 %). Ce contexte mitigé incite la Banque d’Angleterre à la prudence. Les anticipations du marché concernant les hausses de taux d’intérêt ont reculé. Les investisseurs s’attendent à ce que les responsables politiques maintiennent les taux inchangés en juin et envisagent une hausse lors de la réunion de juillet. Graphique 2 : Variation mensuelle du nombre de salariés déclarés au régime PAYE au Royaume-Uni (2014 - 2026) Source : ONS via Bloomberg, 19 mai 2026 Calendrier macroéconomique 19 mai Japon – PIB préliminaire du 1er trimestre (00h50)*

Australie – Confiance des consommateurs en mai (01h30)*

Australie – Compte rendu de la RBA de mai (02h30)*

Royaume-Uni – Croissance des salaires en mars (07h00)*

Royaume-Uni – Taux de chômage en mars (07h00)*

Zone euro – Balance commerciale en mars (10h00)

États-Unis – Données hebdomadaires ADP sur le marché du travail (13h15)

États-Unis – Ventes de logements en attente en avril (15h00) Toutes les heures sont indiquées en heure britannique. * - déjà publié 20 mai (en début de matinée) Chine – Décision sur les taux LPR à 1 et 5 ans (02h00)

Allemagne – Inflation IPP d’avril (07h00)

Royaume-Uni – Inflation IPC d’avril (07h00)

Royaume-Uni – Inflation IPP d’avril (07h00) Toutes les heures sont indiquées en heure britannique. Résultats 19 mai Home Depot (avant l'ouverture de la bourse américaine),

MakeMyTrip (avant l'ouverture de la bourse américaine),

Keysight Technologies (après la clôture de la bourse américaine). — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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