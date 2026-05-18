La technologie pèse sur le Nasdaq

Le Dow Jones résiste mieux que les autres grands indices américains. Le S&P 500 recule d’environ 0,3%, tandis que le Nasdaq abandonne plus de 0,7%. L’écart montre une pression concentrée sur les valeurs technologiques.

Le dossier Nvidia domine la séance. La société publiera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture à New York, soit dans la soirée en heure de Paris. Son poids dans l’intelligence artificielle en fait un test direct pour les valorisations du secteur.

La saison des résultats reste pourtant favorable. Une large majorité des entreprises ayant déjà publié leurs comptes a dépassé les prévisions de bénéfices. Le marché distingue donc les résultats passés et le risque lié aux attentes déjà intégrées dans les cours.

Les résultats d’entreprises restent bien orientés

Les publications américaines arrivent dans leur dernière phase. Les écarts positifs face au consensus restent nombreux, ce qui limite pour l’instant la baisse des indices larges. Le S&P 500 recule malgré ce soutien.

Le marché des actions américaines reste donc partagé entre bénéfices élevés et valorisations tendues dans la technologie. Le Nasdaq concentre cette tension, car plusieurs grandes capitalisations liées à l’IA ont déjà fortement monté.

Le rendez-vous Nvidia servira de repère pour la suite. Une croissance moins forte que prévu pèserait sur le récit lié à l’intelligence artificielle. Une publication supérieure aux attentes pourrait au contraire réduire la pression sur le Nasdaq.

Pétrole, Iran et gaz naturel alimentent la nervosité

Le Brent repasse au-dessus de 110 dollars

Donald Trump dit attendre un accord de paix avec l’Iran à court terme. Il affirme aussi refuser toute concession à Téhéran. Cette combinaison entretient la nervosité sur les actifs liés à l’énergie.

L’administration américaine garde une ligne dure. Elle avertit l’Iran contre toute nouvelle escalade et évoque des décisions proches. Les opérateurs intègrent donc un risque militaire plus élevé.

Le pétrole réagit immédiatement. Le Brent repasse au-dessus de 110 dollars le baril, porté par la crainte d’un choc d’offre au Moyen-Orient. Le gaz naturel Henry Hub franchit aussi le seuil de 3 dollars.

Les négociations avec Téhéran restent bloquées

Des responsables américains jugent insuffisante la dernière proposition nucléaire iranienne. Elle ne constituerait pas une avancée suffisante vers un accord. Le processus diplomatique reste donc fragile.

Téhéran estime de son côté que les demandes américaines restent excessives. L’écart entre les deux positions nourrit le risque d’un échec des discussions. Le marché de l’énergie réagit à ce blocage.

La tension pèse aussi sur l’inflation attendue. Un cours du pétrole durablement supérieur à 110 dollars compliquerait la tâche des banques centrales. Les obligations et les devises pourraient alors réagir plus fortement.

L’Europe progresse, les métaux corrigent et la crypto recule

Les indices européens terminent dans le vert

La séance européenne tranche avec Wall Street. Le FTSE 100 britannique gagne plus de 1,2%, le CAC 40 avance de 0,4% et le DAX allemand progresse de 1,2%. L’IBEX 35 espagnol prend plus de 0,7%.

Le marché britannique réagit aussi aux déclarations de Keir Starmer. Le Premier ministre affirme qu’il ne compte pas démissionner et qu’il participera aux prochaines élections. La clarification politique soutient la cote londonienne.

Le contraste entre Europe et États-Unis tient surtout au poids de la technologie. Le Nasdaq reste plus exposé au dossier Nvidia, tandis que les indices européens comportent davantage de banques, d’énergie et d’industrie.

Bitcoin et Ethereum restent sous pression

Les métaux précieux corrigent légèrement. L’or évolue autour de 4 550 dollars l’once et l’argent se traite près de 77,5 dollars. Ces niveaux restent élevés malgré la prise de bénéfices.

Le marché des cryptomonnaies reste plus fragile. Bitcoin perd plus de 1,8% et passe sous 77 000 dollars. Ethereum recule de plus de 3,5% et teste la zone des 2 100 dollars.

La baisse des actifs numériques confirme une réduction de l’appétit pour le risque. Entre Wall Street, l’Iran et Nvidia, la séance laisse peu de place aux actifs les plus volatils. Le prochain repère de marché arrive mercredi soir avec les comptes de Nvidia.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street recule-t-elle avant les résultats de Nvidia ?

Wall Street subit la baisse des valeurs technologiques, car Nvidia concentre une partie des attentes liées à l’intelligence artificielle.

Pourquoi le cours du pétrole monte-t-il avec l’Iran ?

Le cours du pétrole progresse quand le marché anticipe un risque d’offre au Moyen-Orient, surtout si les négociations entre Washington et Téhéran restent bloquées.

Pourquoi le Nasdaq baisse-t-il plus que le Dow Jones ?

Le Nasdaq dépend davantage des grandes valeurs technologiques. Le Dow Jones contient plus de secteurs traditionnels, moins sensibles au dossier Nvidia.

Pourquoi Bitcoin recule-t-il dans cette séance ?

Bitcoin baisse lorsque les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs volatils. Les tensions géopolitiques et la baisse du Nasdaq accentuent ce mouvement.