Avant l'ouverture des marchés | Ne croyez pas les déclarations de Trump (19.05.26)

Donald Trump a annoncé dans un message publié sur Truth Social que l'attaque contre l'Iran prévue pour aujourd'hui n'aura pas lieu. Les négociations visant à parvenir à un accord durable entre les parties se poursuivront

Cet article a été publié avant la clôture des marchés américains, mais tant le S&P 500 (-0,1 %) que le NASDAQ Composite (-0,5 %) ont terminé la journée dans le rouge. Tous les titres cités ci-dessous ont terminé la journée en baisse : Intel (-0,6 %), NVIDIA (-1,3 %), Micron (-6 %), Tesla (-2,9 %), Apple (-0,8 %).

Après de nombreux cas où les déclarations initiales ne se sont pas concrétisées, les marchés semblent se méfier des annonces du président, attendant des mesures concrètes. Les contrats à terme sur le S&P 500 sont également en baisse (-0,3 %).

Le sentiment sur les marchés asiatiques est mitigé, le KOSPI coréen (-2,6 %) s’avérant une nouvelle fois perdant, après avoir reculé de 9 % depuis l’ouverture de vendredi. La performance exceptionnelle de l’indice (74 % depuis le début de l’année) reposait principalement sur la hausse des exportations de semi-conducteurs, notamment vers les États-Unis (de près de 700 % en glissement annuel). Actuellement, il est pénalisé non seulement par un sentiment de risque légèrement moins favorable, mais aussi par les baisses des entreprises produisant des microprocesseurs, déclenchées vendredi par des annonces indiquant que la Chine ne déciderait pas d’acheter des puces NVIDIA, mais développerait plutôt ses propres technologies dans ce domaine.

Malgré des données de croissance du PIB nettement meilleures que prévu pour le premier trimestre (2,1 % à/a), le NIKKEI 225 a également enregistré des baisses (-0,4 %), que nous attribuons principalement au déflateur élevé (3,4 %), qui accentue les craintes d'inflation déjà vives. Le yen continue également de s’affaiblir.

Sur le marché des devises, on note un léger affaiblissement du dollar. En tête du classement du G10 se trouve la livre sterling (GBPUSD +0,6 %), qui bénéficie d’un climat plus serein concernant la démission potentielle de Keir Starmer et de données légèrement supérieures aux prévisions sur la croissance des salaires en mars (4,1 %). La couronne norvégienne (USDNOK -0,4 %) se porte également bien, profitant de la hausse des prix du pétrole et du GNL, à l’instar des autres devises des exportateurs nets d’énergie. Des mouvements légèrement plus faibles sont observés sur la paire EURUSD (+0,1 %) et CHFUSD (+0,1 %).

Suite à la publication du rapport sur le marché du travail britannique, le calendrier macroéconomique d'aujourd'hui ne comporte aucune donnée particulièrement importante du point de vue des marchés.

Les résultats dont la publication est prévue aujourd'hui sont, entre autres, ceux de : Home Depot, Keysight Technologies.

--- Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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