Ce qui baisse aujourd'hui : BTBT, DKNG, UUUU (2025.09.30)

BTBT (-7 %) : émission de billets convertibles 2030 à 4 % au prix de 4,16 $/action.

DKNG (-7 %) : faiblesse (avec FLUT, SRAD) après la montée en puissance des volumes football de Kalshi et le lancement de paris combinés ; HOOD a aussi annoncé 2 Mds $ de volumes sur les marchés de prédiction.

UUUU (-7 %) : annonce d’un placement privé de 550 M$ de billets convertibles échéance 2031.

CART (-6 %) : rétrogradé à Neutre par BTIG, citant la pression concurrentielle accrue, notamment d’Amazon dans la livraison alimentaire.

ALB (-5 %) : recul après que la Chine a validé les rapports de réserves de deux producteurs de lithium à Yichun, apaisant les craintes de perturbations de production.

MTN (-5 %) : résultats T4 décevants ; prévisions FY26 d’EBITDA ajusté -2 % sous le consensus et ventes de pass légèrement inférieures aux attentes.

SPOT (-5 %) : Daniel Ek quittera son poste de CEO (janv. 2026) pour devenir président exécutif ; Gustav Söderström et Alex Norström prendront le relais en co-CEO. Parallèlement, Goldman Sachs abaisse la note à Neutre.

