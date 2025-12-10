Points clés Biotechnologie/Pharma : Plusieurs entreprises de biotechnologie et de pharma ont levé des fonds après une hausse de leurs actions, avec des offres secondaires importantes.

Secteur de la Biotechnologie/Pharma Plusieurs entreprises de biotechnologie et de pharma ont récemment fixé le prix de leurs offres après une hausse des actions et des levées de fonds : Denali Therapeutics (DNLI) : 9,143 millions d'actions en offre secondaire spot à 17,50 dollars.

: 9,143 millions d'actions en offre secondaire spot à 17,50 dollars. Dyne Therapeutics (DYNE) : 18,98 millions d'actions en offre secondaire à 18,44 dollars.

: 18,98 millions d'actions en offre secondaire à 18,44 dollars. Fulcrum Therapeutics (FULC) : 11,85 millions d'actions en offre secondaire à 13,50 dollars.

: 11,85 millions d'actions en offre secondaire à 13,50 dollars. Structure Therapeutics (GPCR) : 8,5 millions d'actions en offre secondaire spot à 65,00 dollars.

: 8,5 millions d'actions en offre secondaire spot à 65,00 dollars. Kymera Therapeutics (KYMR) : 7 millions d'actions en offre secondaire à 86,00 dollars.

: 7 millions d'actions en offre secondaire à 86,00 dollars. Terns Pharmaceuticals (TERN) : 16,25 millions d'actions en offre secondaire à 40,00 dollars.

: 16,25 millions d'actions en offre secondaire à 40,00 dollars. Vera Therapeutics (VERA) : 6,14 millions d'actions en offre secondaire à 42,50 dollars.

: 6,14 millions d'actions en offre secondaire à 42,50 dollars. Wave Life Sciences (WVE) : 15,8 millions d'actions en offre secondaire spot à 19,00 dollars. HSBC a fourni une mise à jour pour le secteur pharma en 2026, indiquant qu'il est bien positionné pour surperformer en 2026, encore plus si une panique liée à l'IA se déclenche. Alors que le marché s'inquiète des tarifs MFN, HSBC pense que les actions de qualité/croissance, en particulier celles avec des cycles de révision des bénéfices, pourraient offrir un équilibre risque-rendement attractif alors que les multiples du secteur s'étendent en 2026. HSBC a relevé AbbVie (ABBV) à Acheter et dégradé Biogen (BIIB) à Réduire (de Conserver). Les actions préférées notées Acheter pour 2026 sont AbbVie (ABBV), Roche (RHHBY), Johnson & Johnson (JNJ) et AstraZeneca (AZN). Les idées les moins préférées notées Réduire sont Novartis (NVS), Biogen (BIIB) et GlaxoSmithKline (GSK). Secteur des Équipements Énergétiques/Forage JP Morgan a ajusté les recommandations dans le secteur des services et équipements pétroliers dans le cadre de ses perspectives pour 2026, maintenant une position prudente en citant les vents contraires sur les dépenses en amont, mais voit certaines opportunités de croissance idiosyncratiques. Helmerich & Payne (HP) : Relevé à Surpondérer.

: Relevé à Surpondérer. Liberty Energy (LBRT) : Relevé à Surpondérer.

: Relevé à Surpondérer. ProPetro (PUMP) : Relevé à Surpondérer.

: Relevé à Surpondérer. Noble Corporation (NE) : Dégradé à Neutre.

: Dégradé à Neutre. Patterson-UTI Energy (PTEN) : Dégradé à Sous-pondérer.

: Dégradé à Sous-pondérer. Transocean (RIG) : Dégradé à Sous-pondérer. JP Morgan s'attend à ce que les actions des services pétroliers jouent un second rôle par rapport aux entreprises en amont et aux autres sous-secteurs énergétiques en raison d'un affaiblissement des dépenses. Jefferies a publié son guide pour 2026 avec plusieurs changements de recommandations, anticipant une reprise de la puissance, des marges et du cycle économique. Pentair (PNR) : Relevé à Acheter.

: Relevé à Acheter. John Bean Technologies (JBTM) : Relevé à Acheter.

: Relevé à Acheter. Middleby (MIDD) : Relevé à Acheter.

: Relevé à Acheter. Emerson Electric (EMR) : Dégradé à Conserver.

: Dégradé à Conserver. Regal Rexnord (RRX) : Dégradé à Conserver.

: Dégradé à Conserver. Velto USA (VLTO) : Dégradé à Conserver. Leur positionnement sectoriel pour 2026 repose sur trois thèmes : L'exposition aux centres de données et à l'énergie. L'expansion des marges grâce à la productivité interne et aux initiatives 80/20. Une reprise cyclique après deux années de volumes atones.

