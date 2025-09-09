Secteur des Organisations de Recherche Contractuelle (CRO) Jefferies a effectué trois changements de recommandations dans le secteur des CRO : Charles River Laboratories (CRL) : Relevé à Acheter de Conserver avec un objectif de cours relevé à 195 dollars contre 142 dollars précédemment. Jefferies estime que les réservations pour la découverte et l'évaluation de la sécurité de l'entreprise s'améliorent et qu'elle dispose de plusieurs moyens pour créer de la valeur via une vente de tout ou partie de son segment de solutions de fabrication.

IQVIA (IQV) : Relevé à Acheter de Conserver avec un objectif de cours relevé à 225 dollars contre 195 dollars précédemment. Jefferies indique que les métriques "plus solides" de l'entreprise en matière de business-to-business et la stabilité de sa main-d'œuvre signalent qu'elle résiste mieux que ses pairs.

Icon plc (ICLR) : Dégradé à Conserver de Acheter avec un objectif de cours réduit à 175 dollars contre 220 dollars précédemment. Jefferies voit désormais trop de vents contraires pour continuer à recommander l'action. Secteur du Matériel/PC Dell Technologies (DELL) : DELL a annoncé la démission immédiate de sa CFO, Yvonne McGill, qui restera chez Dell jusqu'au 31 octobre pour assurer une transition ordonnée. Yvonne McGill quitte l'entreprise après plus de 30 ans de service pour poursuivre d'autres opportunités. Dell a nommé David Kennedy, SVP, Global Operations & Finance, en tant que CFO par intérim et mène une recherche exhaustive interne et externe pour trouver un remplaçant.

Sony (SONY) : Sony a été relevé à Acheter chez Daiwa, qui anticipe un regain d'intérêt des investisseurs pour la stratégie axée sur le divertissement de l'entreprise suite à la scission partielle de son activité de services financiers. Secteur des Hôtels & Hébergement Citigroup a effectué deux changements de recommandations dans le secteur des hôtels & hébergement : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Hyatt (H) : Relevé à Acheter de Neutre avec un objectif de cours relevé à 167 dollars contre 138 dollars précédemment. Bien que Citigroup continue d'anticiper un environnement relativement morose pour le RevPAR (Revenue per Available Room), elle croit que plusieurs facteurs peuvent conduire à une appréciation de l'action par rapport aux niveaux actuels, notamment : Une croissance exceptionnelle du nombre de chambres nettes Une concentration sur le haut de gamme du marché

Park Hotels & Resorts (PK) : Dégradé à Neutre de Acheter avec un objectif de cours réduit à 12 dollars contre un précédent objectif non spécifié. Citigroup estime qu'un environnement de RevPAR de plus en plus morose, le potentiel d'un recul continu des voyages des consommateurs et un environnement transactionnel difficile sont susceptibles de peser sur la valorisation à court terme.

