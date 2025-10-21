Points clés Defense : Lockheed Martin (LMT) et RTX montent après des résultats solides et des guidances relevées, tandis que Northrop Grumman (NOC) baisse malgré des bénéfices supérieurs aux attentes, en raison d'une guidance de revenus révisée à la baisse.

Secteur de la Défense Trois grands contractants de la défense ont publié leurs résultats ce matin : Lockheed Martin (LMT) : Les actions montent après des résultats solides. Le BPA du troisième trimestre est de 6,95 dollars contre une estimation de 6,35 dollars, et les revenus sont de 18,6 milliards de dollars contre une estimation de 18,52 milliards de dollars. La guidance du BPA pour l'exercice 2025 est relevée à environ 22,15-22,35 dollars contre 21,70-22,00 dollars précédemment (estimation de 21,85 dollars). La guidance des revenus pour l'exercice 2025 est resserrée à environ 74,25-74,75 milliards de dollars contre 73,75-74,75 milliards de dollars précédemment (contre une estimation de 74,33 milliards de dollars). Northrop Grumman (NOC) : Les actions baissent malgré des bénéfices supérieurs aux attentes. Le BPA du troisième trimestre est de 7,67 dollars contre une estimation de 6,46 dollars, et les revenus sont de 10,4 milliards de dollars contre une estimation de 10,71 milliards de dollars. La guidance du bénéfice ajusté pour 2025 est relevée à entre 25,65 et 26,05 dollars par action, contre une prévision précédente de entre 25,00 et 25,40 dollars. La perspective de ventes pour l'exercice 2025 est réduite à 41,7-41,9 milliards de dollars contre 42,05-42,25 milliards de dollars précédemment. RTX : Les actions montent après avoir dépassé les attentes sur les revenus et les bénéfices (1,70 dollar/22,48 milliards de dollars contre une estimation de 1,41 dollar/21,32 milliards de dollars). La guidance du BPA ajusté pour l'exercice 2025 est relevée à 6,10-6,20 dollars contre 5,80-5,95 dollars (estimation de 5,95 dollars). La guidance des revenus pour l'exercice 2025 est relevée à 86,5-87 milliards de dollars contre 84,75-85,5 milliards de dollars (estimation de 85,72 milliards de dollars). La guidance du flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 est maintenue. Secteur de l'Énergie Solaire/Renouvelables Les actions de SunPower (SPWR) ont bondi après de meilleurs résultats pour le troisième trimestre, avec un bénéfice opérationnel ajusté de 3,12 millions de dollars contre une perte de 7 millions de dollars l'année dernière. Les revenus ont augmenté de 70 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre (67,5 millions de dollars), et une croissance supplémentaire des revenus est attendue au quatrième trimestre. Citigroup a relevé les actions de NextEra Energy (NXT) et Sunrun (RUN) à Acheter, et dégradé Canadian Solar (CSIQ) et SunPower (SMR) à Vendre, tout en mettant à jour ses estimations avant les résultats. Citigroup préfère Oklo (OKLO) à SunPower (SMR), First Solar (FSLR) à Canadian Solar (CSIQ), Sunrun (RUN) à Enphase Energy (ENPH), NextEra Energy (NXT) à Array Technologies (ARRY), et Shoals Technologies (SHLS) à Fluence Energy (FLNC). Citigroup maintient sa recommandation de Vendre sur Plug Power (PLUG) et met en garde les investisseurs en indiquant que la récente performance de l'action semble être alimentée par un rallye lié à l'IA dans les entreprises de la deuxième moitié de l'année, mais ne voit aucun avantage direct pour Plug Power lié aux dépenses en IA/centres de données. Secteur des Services et Équipements Pétroliers Halliburton (HAL) a dépassé les attentes avec un BPA du troisième trimestre de 0,58 dollar contre une estimation de 0,50 dollar, porté par une demande stable pour ses équipements et services de champs pétrolifères en Amérique du Nord. Les revenus du troisième trimestre de son segment Amérique du Nord ont été de 2,4 milliards de dollars, environ les mêmes qu'un an plus tôt, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,17 milliards de dollars. Liberty Energy (LBRT) a été relevé à Acheter avec un objectif de cours de 21 dollars chez Citigroup. Citigroup a noté que le focus de l'appel du troisième trimestre de LBRT était la décision d'augmenter l'investissement dans le secteur de l'énergie à 1,5 milliard de dollars (visant une capacité de plus de 1 GW d'ici la fin de 2027), même sans contrat en main.

