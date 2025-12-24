DE40: Escalades réglementaires et diplomatiques en pleine période de fêtes

Points clés La plupart des marchés sont fermés en raison des jours fériés

Les États-Unis sanctionnent des responsables européens

Meta sous le coup d’une enquête des autorités italiennes

Sanofi rachète un développeur américain de vaccins

La volatilité et l’activité de trading sur les places boursières européennes sont nettement réduites en raison de la fermeture de nombreuses places pendant les vacances de Noël. Aucune négociation n’a lieu sur les marchés d’Allemagne, d’Italie, de Suisse, de Pologne, de République tchèque, de Scandinavie et des pays baltes. Les horaires de cotation sont écourtés à 12h30 au Royaume-Uni, 14h00 en Espagne et 14h05 en France. Parmi les contrats, le FRA40 affiche une progression de 0,3 % aujourd’hui. Malgré l’absence de publications macroéconomiques majeures sur le continent et une activité des investisseurs réduite, certains facteurs de formation des prix pourraient néanmoins être intégrés par les marchés après la fin de la période de fêtes. Les États-Unis ont annoncé des sanctions de visas à l’encontre de cinq commissaires européens impliqués dans la législation européenne sur les services numériques. En dépit de multiples indications de pratiques monopolistiques et de traitements illégaux de données par des entreprises technologiques américaines, l’administration du président Donald Trump considère que ces sanctions sont de nature politique et destinées à influencer l’opinion. Cet épisode marque une escalade radicale des tensions entre l’Europe et les États-Unis, qui devrait, à terme, se refléter dans les valorisations de marché. Parallèlement, le différend entre le régulateur italien (AGCM) et Meta s’intensifie. L’Italie a décidé d’ordonner la suspension de certaines clauses contractuelles de WhatsApp, que l’autorité estime abusives au regard de la position dominante du groupe et préjudiciables aux consommateurs. Données macroéconomiques: Aux États-Unis, les données sur les demandes d’allocations chômage seront publiées. Une publication s’écartant significativement des attentes du marché pourrait notamment influencer la force de l’euro face au dollar. Environ 224 000 nouvelles demandes sont attendues. FRA40 (D1) Source: xStation5 Le prix évolue toujours au sein d’un canal haussier de long terme, mais le momentum s’affaiblit nettement. Les acheteurs ont de nouveau échoué à franchir les sommets locaux situés autour de 8 320, et le cours oscille de plus en plus fréquemment à proximité de la borne basse du canal haussier. Du côté de l’offre, le premier objectif est une cassure sous le canal, en direction du niveau de retracement de Fibonacci 23,6 %, ce qui pourrait ouvrir la voie à des replis supplémentaires. Actualités entreprises : Sanofi (SAN.FR) – Le géant pharmaceutique français a annoncé l’acquisition de la société californienne Dynavax pour 2,2 milliards de dollars en numéraire. Parallèlement, le groupe subit la pression de retards réglementaires du côté de la FDA, qui repousse sa décision concernant l’un de ses nouveaux traitements contre la sclérose en plaques.

Supermarket Income REIT (SUPR.UK) – La société a acquis trois supermarchés au Royaume-Uni pour un montant de 97,6 millions de livres sterling.

