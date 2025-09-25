Secteur des Détaillants Birkenstock (BIRK) : Birkenstock a relevé ses perspectives de revenus pour l'exercice 2025, en raison d'une demande accrue pour ses sabots et chaussures. L'entreprise prévoit des ventes d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), impliquant une croissance d'environ 17,5% à taux de change constants par rapport à l'année dernière, contre une prévision précédente de croissance des revenus à l'extrémité supérieure de sa fourchette de 15%-17%.

Lululemon (LULU) : Lululemon a été dégradé à Conserver de Acheter chez Needham sans objectif de cours. Needham estime que l'environnement concurrentiel est actuellement trop difficile et que les estimations du consensus pour l'exercice 2026 sont trop élevées.

Ulta Beauty (ULTA) : Ulta Beauty a été relevé à Acheter de Conserver avec un objectif de cours de 570 dollars chez Argus.

Stitch Fix (SFIX) : Stitch Fix a affiché son deuxième trimestre consécutif de croissance, porté par une croissance à deux chiffres de la valeur moyenne des commandes (AOV) et des revenus par client actif (RPAC), ainsi qu'un ralentissement des baisses de clients actifs. La ré-engagement, les nouvelles adresses clients et l'engagement des clients actuels se sont tous améliorés. Secteur de l'Acier Nippon Steel Corp. : Nippon Steel Corp. a annoncé qu'elle investirait 300 millions de dollars dans deux usines exploitées par la récemment acquise United States Steel Corp. L'investissement comprend la mise en place d'une nouvelle installation de recyclage et l'expansion de la production via l'introduction de nouvelles lignes de produits sur le marché clé des États-Unis.

Worthington Steel (WS) : Les résultats du premier trimestre de Worthington Steel ont légèrement dépassé les estimations, avec un BPA ajusté de 0,77 dollar contre une estimation de 0,76 dollar, et un EBIT ajusté de 54,9 millions de dollars contre une estimation de 52,4 millions de dollars. Les revenus ont augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 872,9 millions de dollars contre une estimation de 834,6 millions de dollars. La marge brute a augmenté de 14,8 millions de dollars en glissement annuel pour atteindre 115,2 millions de dollars, aidée par des spreads directs plus élevés et des volumes directs plus élevés. Secteur des Services IT & Conseil Accenture (ACN) : Accenture a indiqué qu'elle s'attend à ce que les coupes dans les dépenses fédérales américaines sur les consultants ralentissent sa croissance l'année prochaine, après avoir dépassé les attentes en termes de revenus au quatrième trimestre. Accenture a rapporté un BPA ajusté de 3,03 dollars pour le quatrième trimestre, contre un consensus de 2,98 dollars, et des revenus de 17,6 milliards de dollars contre une estimation de 17,36 milliards de dollars. L'entreprise a également rapporté des nouvelles commandes de 21,3 milliards de dollars pour le trimestre et des nouvelles commandes en IA générative de 1,8 milliard de dollars pour le trimestre et de 5,9 milliards de dollars pour l'année.

IBM : Les actions d'IBM ont été actives après que HSBC a annoncé avoir réalisé une première mondiale en déployant l'informatique quantique dans les marchés financiers. HSBC a déclaré avoir utilisé le processeur quantique Heron d'IBM pour obtenir une amélioration de 34% dans la prédiction de la probabilité qu'une obligation soit échangée à un prix donné.

