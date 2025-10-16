J.B. Hunt gagne 18 % après de solides résultats trimestriels 🚀

Points clés J.B. Hunt a publié hier ses résultats du troisième trimestre 2025 après la clôture du marché

L'IA continue d'être largement mise en œuvre dans toute l'organisation

J.B. Hunt a publié hier, après la clôture du marché, ses résultats du troisième trimestre 2025. Le trimestre a été solide malgré des revenus stables, qui se sont maintenus à 3,05 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a augmenté de 8 % pour atteindre 242,7 millions de dollars, et le bénéfice par action a augmenté de 18 % pour atteindre 1,76 dollar. Les résultats ont été stimulés par des réductions de coûts structurelles, une meilleure productivité et une baisse des coûts de transport externes, partiellement compensées par une augmentation des salaires des chauffeurs et des dépenses d'équipement. La PDG Shelley Simpson a réaffirmé sa confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise, fondée sur l'excellence opérationnelle, la sécurité et la discipline continue en matière de coûts. Principaux indicateurs financiers Chiffre d'affaires : 3,05 milliards de dollars (≈ stable en glissement annuel)

1,76 dollar (contre 1,49 dollar ; +18 %) JBI (intermodal) : chiffre d'affaires de 1,52 milliard de dollars (-2 %) ; Bénéfice d'exploitation 125,0 millions de dollars (+12 %) ; Volume -1 % (Est +6 %, Transcon -6 %) ; Chiffre d'affaires/charge -1 %

chiffre d'affaires de 1,52 milliard de dollars (-2 %) ; Bénéfice d'exploitation 125,0 millions de dollars (+12 %) ; Volume -1 % (Est +6 %, Transcon -6 %) ; Chiffre d'affaires/charge -1 % DCS (services contractuels dédiés) : Chiffre d'affaires 864 millions de dollars (+2 %) ; Bénéfice d'exploitation 104,3 millions de dollars (+9 %) ; Productivité +3 % ; Nombre de camions -1 % ; Taux de fidélisation ~95 %

Chiffre d'affaires 864 millions de dollars (+2 %) ; Bénéfice d'exploitation 104,3 millions de dollars (+9 %) ; Productivité +3 % ; Nombre de camions -1 % ; Taux de fidélisation ~95 % ICS (solutions de capacité intégrées) : chiffre d'affaires de 276 millions de dollars (-1 %) ; résultat d'exploitation de (0,8) million de dollars (amélioration par rapport à (3,3) millions de dollars) ; volume -8 % ; chiffre d'affaires/charge +9 % ; marge brute 15,0 % (contre 17,9 %) ; base de transporteurs +13 %

chiffre d'affaires de 276 millions de dollars (-1 %) ; résultat d'exploitation de (0,8) million de dollars (amélioration par rapport à (3,3) millions de dollars) ; volume -8 % ; chiffre d'affaires/charge +9 % ; marge brute 15,0 % (contre 17,9 %) ; base de transporteurs +13 % FMS (Final Mile Services) : chiffre d'affaires de 206 millions de dollars (-5 %) ; résultat d'exploitation de 6,9 millions de dollars (-42 %)

chiffre d'affaires de 206 millions de dollars (-5 %) ; résultat d'exploitation de 6,9 millions de dollars (-42 %) JBT (Truckload) : chiffre d'affaires de 190 millions de dollars (+10 %) ; résultat d'exploitation de 7,4 millions de dollars (-9 %) ; chargements +14 % ; chiffre d'affaires/chargement hors carburant -4 % ; rotation des remorques +19 % Les tendances dans les différents segments ont été mitigées mais en amélioration, grâce à des gains d'efficacité. La direction reste concentrée sur l'équilibre du réseau (en particulier Transcon), la croissance de la productivité et la discipline en matière de coûts. Lors de la conférence de presse, la direction a mis l'accent sur une stratégie à trois piliers : l'excellence opérationnelle, la mise à l'échelle des investissements antérieurs et la réparation des marges. Le programme de 100 millions de dollars visant à réduire les coûts de service est en avance sur le calendrier, avec plus de 20 millions de dollars réalisés au troisième trimestre, et la plupart des économies devraient se concrétiser en 2026. La technologie continue d'être largement mise en œuvre dans toute l'organisation. À ce jour, environ 50 agents IA ont été déployés : 60 % des appels de vérification automatisés avec les transporteurs

des appels de vérification automatisés avec les transporteurs 73 % des acceptations de commandes automatisées

des acceptations de commandes automatisées ~80 % des factures sans contact

des factures sans contact ~2 millions de devis dynamiques par an

Au total, la société a automatisé environ 100 000 heures de travail par an. Défis Les salaires/avantages sociaux et les coûts d'assurance restent les principaux défis de planification pour 2026, et le secteur aura probablement besoin d'augmentations de prix à un chiffre pour rétablir sa rentabilité. J.B. Hunt (JBHT.US) L'action est en hausse de près de 19 % aujourd'hui, testant les sommets de février.

