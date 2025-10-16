Les gagnants du jour : GRAL, JBHT, PRAX (16.10.2025)

PRAX +226% – Forte hausse après l’annonce de résultats positifs de deux essais de phase avancée montrant que son médicament expérimental pour un trouble du mouvement améliore la capacité des patients à réaliser les tâches quotidiennes.

JBHT +15% – Résultats trimestriels supérieurs aux attentes (+21% sur l’EPS ajusté) ; progrès dans un plan de réduction de coûts de 100 M$ ; relèvement des prévisions de bénéfice par action pour 2025 (+11%) et 2026 (+7%).

GRAL +11% – Signature d’un accord avec Samsung C&T pour une collaboration stratégique sur le test de détection précoce multi-cancer Galleri en Asie ; investissement de 110 M$ par SCT et SEC dans GRAIL.

SE +6% – Relevé de Neutral à Buy par Bank of America avec un objectif de 215 $ ; momentum amélioré malgré des inquiétudes sur l’expansion en Amérique latine et les marges.

CRM +6% – Lors de Dreamforce, Salesforce prévoit un chiffre d’affaires de plus de 60 Md$ en 2030 et une croissance organique annuelle >10% entre 2026 et 2030 ; annonce d’un rachat d’actions de 7 Md$ sur six mois.

DASH +4% – Partenariat avec Waymo pour un service de livraison autonome ; offre aux abonnés DashPass 10 $ de réduction par mois sur une course Waymo dans certaines villes jusqu’à fin d’année.

SCHW +3% – EPS ajusté T3 de 1,31 $ (vs 1,25 $ attendu) sur des revenus de 6,14 Md$ ; actifs clients totaux de 11,59 T$ (+17% sur un an) et nouveaux actifs nets de 134,4 Md$ (au-dessus des attentes).

CLS +3% – Initié à Buy chez Goldman Sachs avec un objectif de 340 $ ; reconnu comme fournisseur ODM/EMS d’équipements de data centers, serveurs et stockage pour hyperscalers, OEMs et acteurs numériques émergents.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."