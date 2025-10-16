Ce qui bouge aujourd'hui : FI, MU (16.10.2025)

Dans le secteur FinTech, Deutsche Bank a abaissé FI de Buy à Hold en raison de fondamentaux en dégradation, d’une concurrence accrue et d’un cycle de réinvestissement à venir. La banque reste optimiste sur Visa, XYZ et Klarna, mais préoccupée par FI, FOUR et PayPal. Elle prévoit une stabilité macroéconomique relative mais note des signes de faiblesse chez les consommateurs à bas revenus. Dans les Casinos & Gaming, JP Morgan a relevé Las Vegas Sands (LVS) à Overweight avec un objectif de 60 $, citant de meilleures perspectives à Singapour et des attentes réalistes pour Macao. Les valeurs préférées avant résultats sont RRR, Wynn et RSI. MGM a conclu un accord pour vendre les opérations de MGM Northfield Park à Clairvest Group pour 546 M $ en numéraire. Dans les semi-conducteurs, UBS a relevé l’objectif de cours de Micron (MU) de 225 $ à 245 $, soulignant une demande très forte et une pénurie aggravée de DRAM. Les hyperscalers américains doublent leur demande en DDR sur un an. UBS a également relevé Samsung Electronics à Buy, estimant que le secteur mémoire entrera en pénurie aiguë jusqu’en 2026. Dans le secteur des Utilities, AEP a obtenu une garantie de prêt de 1,6 Md $ du DOE pour moderniser 5 000 miles de lignes électriques dans cinq États, générant 275 M $ d’économies pour les clients et 1 100 emplois, tout en soutenant 24 GW de nouvelle demande (IA, data centers, industrie). Bank of America a abaissé Atmos Energy (ATO) à Neutral en raison d’une valorisation trop élevée. TD Cowen a initié la couverture du secteur Power & Utility avec un biais positif : ses valeurs préférées sont PG&E (PCG) et Vistra (VST), et il recommande AEP, Duke, Edison, NextEra, Public Service, Southern et Xcel, anticipant une forte demande électrique et des prix durablement élevés dans les marchés déréglementés.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."