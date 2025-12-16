Défense : Morgan Stanley devient plus positif sur le secteur, soutenu par la hausse des budgets et du trafic aérien.

Logiciels verticaux : KeyBanc ajuste ses paris avant 2026, dans un contexte encore dominé par l’IA.

Points clés Distribution : Wells Fargo revoit ses convictions, tandis qu’Estée Lauder est sacrée top pick beauté 2026.

Logiciels verticaux : KeyBanc ajuste ses paris avant 2026, dans un contexte encore dominé par l’IA.

Défense : Morgan Stanley devient plus positif sur le secteur, soutenu par la hausse des budgets et du trafic aérien.

Multi-industriels : Goldman Sachs pénalise ITW mais revoit à la hausse plusieurs dossiers cycliques.

Distribution 🛍️ Wells Fargo relève GAP à Overweight : accélération chez Gap et Old Navy, implications positives sur les marges et optionalité stratégique accrue.

VSCO est relevé à Equal Weight : les investissements produits et marketing portent leurs fruits, avec un rebond de PINK.

CPRI est abaissé à Equal Weight : catalyseurs désormais derrière, rythme d’amélioration plus incertain.

Dans la beauté, Estée Lauder reçoit un objectif de cours record chez Bank of America (130$ vs 120$), désignée top pick beauté 2026 grâce à l’amélioration de la demande en Chine et aux États-Unis et à la reconstruction des marges. Logiciels verticaux 💻 KeyBanc relève Trimble à Overweight : confiance renouvelée dans la trajectoire de croissance de l’ARR et de l’EPS.

GitLab est abaissé à Sector Weight en raison de risques d’exécution supplémentaires.

Convictions fortes pour 2026 : Titan , Autodesk et AppFolio .

Le broker estime que 2025 restera l’année où “l’IA a tenté de manger le logiciel”, pesant sur le sentiment, mais anticipe une continuité des thèmes IA en 2026 dans un environnement macro similaire. Défense 🛡️ Morgan Stanley relève General Dynamics et L3Harris à Overweight, et abaisse Lockheed Martin à Equal Weight.

Le secteur Défense est jugé Attractive pour 2026 : les valorisations ne reflètent pas encore la croissance du budget de défense américain.

Perspective positive aussi sur l’aéronautique civile, soutenue par la hausse du trafic aérien mondial et l’augmentation des cadences chez Boeing, Airbus et Embraer.

Introduction d’une couverture In-Line sur les services gouvernementaux, avec des avis inchangés sur AMTM (EW) et VVX (UW relatif). Multi-industriels 🏭 Goldman Sachs dégrade Illinois Tool Works à Sell (objectif 230$) : croissance organique et de l’EPS attendue inférieure à celle des pairs cycliques large cap, avec une exposition consommation significative.

Rockwell Automation est relevé de Sell à Neutral (objectif 448$ vs 329$) : amélioration structurelle des prix susceptible de générer un levier opérationnel important.

Double relèvement de Cognex à Buy depuis Sell ; Parker-Hannifin reste la valeur préférée de Goldman sur les industrielles à cycles courts. FAQ Q : Pourquoi le secteur de la distribution bouge-t-il aujourd’hui ?

R : En raison de plusieurs changements de recommandations chez Wells Fargo et d’un objectif de cours record sur Estée Lauder. Q : Le logiciel reste-t-il sous pression malgré l’IA ?

R : Oui, le sentiment reste prudent, même si 2026 pourrait prolonger les thèmes IA avec plus de sélectivité. Q : Pourquoi les analystes deviennent-ils plus positifs sur la défense ?

R : Les budgets militaires augmentent et les valorisations n’intègrent pas encore pleinement cette croissance. Q : Faut-il s’inquiéter des dégradations dans les multi-industriels ?

R : Pas nécessairement, car certaines valeurs bénéficient en parallèle d’améliorations structurelles et de relèvements de recommandations.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."