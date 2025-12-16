VINCI : trafic contrasté sur les autoroutes, dynamique toujours solide dans les aéroports en novembre 2025

Points clés Le trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes recule en novembre, pénalisé par un effet calendrier, mais reste en hausse sur l’ensemble de l’année.

VINCI Airports affiche une croissance soutenue du trafic passagers en novembre et depuis le début de l’exercice, avec de fortes disparités géographiques.

VINCI est un leader mondial des concessions, des solutions énergétiques et de la construction. Le groupe emploie près de 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays et conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures contribuant à la mobilité et à l’amélioration du cadre de vie. Un trafic autoroutier pénalisé par l’effet calendrier, des aéroports toujours en croissance En novembre 2025, le trafic sur les réseaux interurbains de VINCI Autoroutes recule de 3,4 % par rapport à novembre 2024, un repli principalement expliqué par un positionnement différent des jours fériés par rapport à l’an dernier. Malgré ce contexte défavorable, la tendance annuelle reste positive avec une hausse de 1,1 % depuis le début de l’année, portée par une progression de 1,2 % des véhicules légers et de 0,5 % des poids lourds . Du côté des aéroports, VINCI Airports enregistre en novembre une croissance du trafic passagers de 2,9 %, confirmant une dynamique robuste dans la majorité des zones géographiques. Sur les onze premiers mois de l’année, la hausse atteint 5,2 %, avec des performances particulièrement marquées au Portugal, en Europe centrale, au Japon et au Cambodge, tandis que certaines zones comme les États-Unis ou le Chili restent en retrait .

