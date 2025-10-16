Points clés ABAT s’effondre après l’annulation par le Département de l’Énergie américain d’une subvention clé pour une usine de lithium, mettant en péril 52 millions de dollars de fonds.

Énergie ABAT (American Battery Technology) -28% : Après l’annonce que le Département de l’Énergie américain a mis fin à sa subvention pour la création d’une usine de production d’hydroxyde de lithium de qualité cathode pour batteries. La société a indiqué que 52 millions de dollars de fonds remboursables du DOE restaient disponibles au 9 octobre. Finance DFLI (Dragonfly Energy) -26% : Après avoir fixé une offre publique de 55,4 millions de dollars à 1,35 dollar par action, un prix fortement décoté.

ZION (Zions Bancorporation) -5% : Après avoir appris que des actions en justice avaient été engagées par plusieurs banques et prêteurs contre des parties liées à deux emprunteurs impliqués dans deux prêts C&I de sa division CB&T. La société a décidé de constituer une provision de 60 millions de dollars pour la totalité de la relation et de passer en perte 50 millions de dollars du montant impayé.

CBSH (Commerce Bancshares) -4% : BPA du T3 de 1,06 dollar (contre une estimation de 1,10 dollar) ; revenu net de 141,518 millions de dollars (contre une estimation de 146,9 millions de dollars) ; revenus de 440,96 millions de dollars (contre une estimation de 447,8 millions de dollars) ; revenu net d’intérêts de 279,45 millions de dollars ; et provision pour pertes de crédit de 20,061 millions de dollars. Biens de consommation FOSL (Fossil Group) -25% : Les actions se sont effondrées après que la société a annoncé son intention de prolonger le délai d’échange de ses obligations senior arrivant à échéance en 2026. La société a prolongé le délai d’une semaine, jusqu’au 22 octobre. Technologie HPE (Hewlett Packard Enterprise) -8% : Les actions ont chuté après avoir publié des prévisions pour 2026 inférieures aux attentes lors de sa journée des analystes. La société prévoit un BPA ajusté de 2,20 à 2,40 dollar par action pour l’exercice 2026, avec une croissance des revenus comprise entre 5 % et 10 %, contre des estimations de 2,43 dollar et une croissance des revenus de 17 %. Matières premières CMC (Commercial Metals) -7% : Après avoir annoncé être entré en accord définitif pour acquérir Foley Products Company pour un prix d’achat en cash de 1,84 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. Assurance TRV (The Travelers Companies) -3% : Malgré un BPA du T3 de 8,14 dollars dépassant l’estimation de 6,29 dollars, les revenus de 11,47 milliards de dollars ont manqué l’estimation de 11,81 milliards de dollars. La société a noté que le revenu de souscription a plus que doublé pour atteindre 1,4 milliard de dollars avant impôts par rapport au trimestre de l’année précédente, bénéficiant à la fois d’un niveau plus bas de pertes catastrophiques et d’un revenu de souscription sous-jacent plus élevé. Technologie (Cloud) U (Unity Software) -5% : Déclassée à Neutre (de Achat) chez Arete avec un objectif de cours de 36 dollars.

