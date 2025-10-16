Points clés FinTech : Fiserv (FI) dégradé à Conserver par Deutsche Bank en raison de la détérioration des fondamentaux et de la concurrence accrue dans le secteur.

Secteur de la FinTech Fiserv (FI) a été dégradé à Conserver de Acheter chez Deutsche Bank dans une prévision pour le troisième trimestre, en raison de la détérioration des fondamentaux, de l'augmentation de la concurrence et d'un cycle de réinvestissement imminent. Deutsche Bank a exprimé son optimisme pour Visa (V), XYZ et Klarna (KLAR), tandis qu'il est le plus préoccupé par Fiserv (FI), Shift4 Payments (FOUR) et PayPal (PYPL). Bien que la firme continue d'anticiper une stabilité macroéconomique relative, elle note qu'il est impossible d'ignorer les nombreux titres de presse indiquant des fissures potentielles dans l'économie mondiale, en particulier pour les consommateurs à faible revenu. Secteur des Casinos & Gaming Las Vegas Sands (LVS) a été relevé à Surpondérer chez J.P. Morgan avec un objectif de cours de 60 dollars, grâce à une vision plus positive sur Singapour, équilibrée par l'attente que les estimations pour Macau soient raisonnablement établies. J.P. Morgan a également indiqué que Red Rock Resorts (RRR), Wynn Resorts (WYNN) et Rush Street Interactive (RSI) sont les noms du secteur des jeux qu'ils considèrent comme les plus constructifs avant les résultats, car ils pensent que les fondamentaux et les commentaires de la direction seront les plus positifs. MGM Resorts International (MGM) a annoncé avoir conclu un accord pour vendre les opérations de MGM Northfield Park à des fonds de private equity gérés par Clairvest Group Inc. pour 546 millions de dollars en cash, sous réserve d'ajustements de prix d'achat habituels. Secteur des Semi-conducteurs L'objectif de cours de Micron (MU) a été relevé à 245 dollars contre 225 dollars chez UBS, car leurs dernières vérifications du secteur indiquent un environnement de demande très robuste, confronté à des pénuries de DRAM de plus en plus aiguës. Pour la DRAM, UBS a observé une augmentation supplémentaire des projections de demande pour la DDR héritée de la part des hyperscalers américains, avec une demande de bits DDR qui double en glissement annuel. UBS a également relevé Samsung Electronics (SSNLF) à Acheter, estimant que l'industrie de la mémoire entre dans une période de pénuries aiguës dès maintenant et jusqu'en 2026. Secteur des Utilités American Electric Power (AEP) a annoncé avoir obtenu une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du Département de l'Énergie (DOE) pour moderniser 5 000 miles de lignes de transmission à travers cinq États. Ce financement à taux préférentiel permettra d'économiser 275 millions de dollars pour les clients, de créer 1 100 emplois et de soutenir 24 GW de nouvelle demande provenant de l'IA, des centres de données et de la fabrication. Atmos Energy (ATO) a été dégradé à Neutre de Acheter chez Bank of America en raison de la prime de valorisation de 22% de l'action par rapport à ses pairs de distribution de gaz locaux. TD Cowen a initié la couverture du secteur américain de l'énergie et des services publics avec un biais positif, désignant PG&E (PCG) et Vistra (VST) comme ses choix préférés. Les actions d'AEP, Duke Energy (DUK), Edison International (EIX), NextEra Energy (NEE), Public Service Enterprise Group (PEG), Southern Company (SO) et Xcel Energy (XEL) ont été initiées avec des recommandations d'Acheter, car TD Cowen s'attend à ce que le besoin d'infrastructures robustes soit fort face à la demande accélérée d'électricité des centres de données et à la nécessité de moderniser les actifs des services publics. La firme s'attend également à ce que les prix de l'électricité restent élevés dans les principaux marchés déréglementés.

