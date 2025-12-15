🎰 Gaming & Hôtellerie : Préférence pour l’hôtellerie haut de gamme, prudence persistante sur le gaming hors Macau.

💻 Semi-conducteurs : L’IA continue de tirer les perspectives 2026, avec des gagnants clairs sur toute la chaîne de valeur.

🛒 Consumer Staples : Le secteur reste sous pression, malgré quelques opportunités ciblées sur des dossiers en amélioration.

🧪 Life Sciences : Les analystes anticipent une normalisation progressive en 2026, mais appellent à rester sélectifs.

Outils de santé / Life Sciences / CRO 🧬 Bank of America revoit son positionnement 2026 avec plusieurs changements de recommandations.

Amélioration attendue des conditions de marché après plusieurs années de vents contraires.

Prudence maintenue malgré la normalisation progressive du secteur.

Barclays devient plus constructive sur les outils, évoquant la fin des révisions négatives et un positionnement investisseurs encore faible. Consommation courante 🛒 Deutsche Bank adopte un ton plus prudent pour 2026 face à un environnement peu porteur.

Les valeurs défensives restent délaissées dans un contexte de croissance incertaine.

Les tendances fondamentales dans les biens de consommation courante demeurent irrégulières.

Quelques exceptions positives émergent, notamment sur des dossiers montrant une inflexion bénéficiaire crédible. Semi-conducteurs 💻 Goldman Sachs ajuste largement ses recommandations dans le cadre de son scénario 2026.

Les dépenses liées à l’IA devraient continuer de croître, soutenant mémoire, stockage et équipements.

Approche « barbell » privilégiée, combinant leaders de l’IA et valeurs industrielles en reprise.

Les équipements de fabrication et certains segments mémoire affichent encore un potentiel haussier à moyen terme. Hôtellerie & Jeux 🎰 Goldman Sachs favorise les franchises hôtelières premium pour 2026.

Anticipation d’une accélération de la croissance des revenus par chambre disponible.

Dans les jeux, la visibilité reste limitée, avec des risques encore présents sur les estimations.

Macao se distingue comme un moteur plus solide de croissance dans le secteur. FAQ Q : Pourquoi les semi-conducteurs surperforment-ils aujourd’hui ?

R : Les anticipations de hausse durable des investissements liés à l’IA soutiennent le secteur. Q : Les valeurs défensives sont-elles toujours attractives ?

R : À court terme, leur manque de visibilité et les révisions négatives pèsent sur l’intérêt des investisseurs.

