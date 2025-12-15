CleanSpark, Inc. (CLSK) souffre de la poursuite des dégagements sur les valeurs Data Center / IA et les mineurs de Bitcoin pivotant vers l’infrastructure HPC, après des inquiétudes sur les calendriers de construction et les perspectives du secteur.

Biens de consommation discrétionnaire 🏠🤖 iRobot Corporation (IRBT) (-70%) : dépôt de bilan Chapter 11 dans le Delaware après des doutes sur la continuité d’exploitation ; plan de reprise par Picea et annulation de deux prêts. Technologie & Immobilier en ligne 🧭🏘️ Zillow Group, Inc. (ZG) (-12%) : pression liée à des informations indiquant que Alphabet Inc. (GOOGL) teste un nouveau format d’annonces immobilières dans la recherche mobile (marchés pilotes aux États-Unis). Énergie numérique / Data Centers & IA ⚡🖥️ CleanSpark, Inc. (CLSK) (-11%) : poursuite des replis sur les acteurs Data Center/IA et mineurs orientés HPC, dans le sillage des inquiétudes sur les délais de projets et des publications du secteur. Santé – Biotechnologies 🧬💊 argenx SE (ARGX) (-6%) : arrêt d’un essai de phase 3 dans la TED après une évaluation de futilité par un comité indépendant, un catalyseur négatif parmi les lectures clés attendues en 2026. Matériaux 🧪🏗️ Westlake Corporation (WLK) (-2%) : recul à la suite des indications fournies lors d’une conférence investisseurs virtuelle. FAQ Q : Pourquoi iRobot chute-t-elle aujourd’hui ?

R : La société a déposé une procédure de Chapter 11, avec un plan de reprise et d’annulation de dettes, ce qui a fortement pénalisé l’action. Q : Qu’est-ce qui pèse sur Zillow Group ?

R : Des tests par Alphabet d’un nouveau format d’annonces immobilières dans la recherche mobile ont ravivé les craintes de concurrence accrue. Q : Pourquoi CleanSpark recule avec le reste du secteur IA/Data Centers ?

R : Le marché digère des inquiétudes sur les délais de construction des data centers et des perspectives sectorielles après des signaux prudents récents. Q : L’arrêt d’un essai clinique explique-t-il la baisse d’argenx ?

R : Oui, l’arrêt pour futilité d’un essai de phase 3 dans la TED a déçu les investisseurs, compte tenu de l’importance des lectures attendues.

