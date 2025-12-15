Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) bondit après l’approbation par la FDA de Cardamyst, son premier produit commercial, renforçant sa crédibilité et sa visibilité commerciale à moyen terme.

Immunome, Inc. (IMNM) progresse fortement grâce au succès de l’étude de Phase 3 RINGSIDE, où le Varegacestat a démontré une amélioration marquée de la survie sans progression chez les patients atteints de tumeurs desmoïdes.

Kyverna Therapeutics, Inc. (KYTX) s’envole après des résultats cliniques concluants montrant que sa thérapie CAR-T personnalisée améliore significativement la capacité de marche chez des patients atteints du stiff person syndrome, ouvrant la voie à un dépôt réglementaire auprès de la FDA.

Santé & Biotechnologies 🧬 Kyverna Therapeutics, Inc. (KYTX +27%) : résultats positifs d’un essai pivot soutenant une future soumission réglementaire pour sa thérapie CAR-T dans une maladie auto-immune rare.

Immunome, Inc. (IMNM +25%) : l’essai de Phase 3 sur le Varegacestat atteint tous ses objectifs, avec un bénéfice clinique statistiquement très significatif.

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST +22%) : approbation FDA de Cardamyst, spray nasal destiné aux patients souffrant de tachycardie supraventriculaire paroxystique.

Bristol Myers Squibb Company (BMY +2%) : revalorisation par Bank of America, soutenue par la solidité et le potentiel de son pipeline de R&D.

The Hershey Company (HSY +2%) : relèvement de recommandation par Morgan Stanley, misant sur une inflexion positive des fondamentaux et une accélération des bénéfices. Technologies & Semi-conducteurs 💻 Teradyne, Inc. (TER +2%) : double relèvement à l’achat par Goldman Sachs, dans le cadre d’un repositionnement sectoriel favorable aux valeurs des semi-conducteurs. Matières Premières ⛏️ Newmont Corporation (NEM +2%) : progression en ligne avec le rebond des prix de l’or et de l’argent, bénéficiant à l’ensemble des producteurs de métaux précieux. Consommation Discrétionnaire & Automobile 🚗 Tesla, Inc. (TSLA +3%) : le titre reste proche de ses plus hauts sur 52 semaines, se démarquant dans un marché globalement hésitant. FAQ Q : Pourquoi Kyverna Therapeutics, Inc. progresse-t-elle fortement aujourd’hui ?

R : Les investisseurs réagissent positivement aux résultats cliniques montrant une amélioration fonctionnelle chez des patients atteints d’une maladie auto-immune rare. Q : Qu’est-ce qui explique la hausse d’Immunome, Inc. ?

R : Le succès d’un essai clinique de phase avancée renforce la crédibilité réglementaire et le potentiel commercial de son traitement. Q : Pourquoi Milestone Pharmaceuticals Inc. gagne-t-elle plus de 20 % ?

R : L’approbation par la FDA de son premier produit commercial constitue un jalon majeur pour la société.

