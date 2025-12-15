US OPEN : Léger optimisme en ce début de semaine

Points clés Les États-Unis et Nvidia tirent parti de la stratégie mise en place par la Chine

Importantes commandes de H200

Intel rachète une start-up spécialisée dans l'IA

Les créateurs de l'aspirateur Romba font faillite

Les sociétés minières aurifères profitent de la hausse des prix

La première séance de la semaine à Wall Street s'ouvre sur un sentiment modérément positif. Tous les contrats sur les principaux indices de la bourse américaine enregistrent des hausses d'environ 0,4 %. Nvidia et la Chine sont à nouveau sous les feux de la rampe. Lors des négociations de vendredi, la délégation chinoise aurait indiqué aux États-Unis que les puces Nvidia ne constituent pas la monnaie d'échange que les États-Unis pensent qu'elles sont. Selon des sources de Bloomberg Tech, les Chinois préfèrent continuer à investir dans leurs propres produits plutôt que de s'appuyer sur des solutions toutes faites que les États-Unis utiliseront contre eux à la moindre occasion. Données macroéconomiques : L'indice NY Empire a affiché une baisse de -3,9, nettement inférieure aux prévisions de 9,6.

Plus tard dans la journée, les investisseurs peuvent s'attendre à des discours des membres du FOMC, Williams et Miran. US100 (D1) Source: xStation5 La valorisation sur le graphique de l'indice technologique poursuit la réalisation de la formation RGR. La séance d'aujourd'hui est une nouvelle tentative pour invalider cette formation. Le niveau clé pour les acheteurs est 26 000 et FIBO 23,6. Ces niveaux doivent être dépassés pour invalider la formation. Dans le même temps, les vendeurs doivent ramener le prix au moins autour du niveau de la ligne de cou, à environ 24 200, pour espérer voir la formation se réaliser. Actualités des entreprises : Adobe (ADB.US) - Une société d'investissement émet une série de recommandations négatives pour les entreprises de services informatiques, dont Adobe, qui perd environ 1 % aujourd'hui.

