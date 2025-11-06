Points clés Livraison/Ride Hail : DoorDash (DASH) et Lyft (LYFT) dépassent les attentes Q3, avec de la croissance sur MAU et commandes, tandis qu’Uber (UBER) explore l’expansion en Turquie.

Casinos & Jeux : DraftKings (DKNG) devient le fournisseur officiel de paris sportifs d’ESPN, et GDEN est acquis par Blake Sartini avec un deal VICI valorisé à 30 $/action.

Énergie/Brokers/Retail : Centrus (LEU) lève jusqu’à 1 Md$ via ATMs, Schwab (SCHW) rachète Forge, RL relève ses prévisions, tandis que PTON rappelle un modèle de vélo pour sécurité.

Livraison / Ride Hail DoorDash (DASH) a publié des résultats Q3 supérieurs aux attentes sur la majorité des métriques (commandes, AOV, GOV, EBITDA), avec croissance continue des MAU et de la fréquence , mais prévoit un EBITDA ajusté T4 $710-810M vs est. $802,68M et dépensera plusieurs centaines de millions en initiatives 2026 .

Lyft (LYFT) dépasse les attentes et prévoit des gross bookings Q4 $5,01-5,13B vs est. $4,98B, avec son unité européenne FreeNow ajoutant 6M de riders d’ici 2026 .

Uber (UBER) est en négociations avec Getir pour étendre ses opérations de livraison en Turquie.

HelloFresh (HELFY) fait l’objet de positions short de la part de Grizzly Research. Casinos & Jeux DraftKings (DKNG) devient le fournisseur exclusif officiel de paris sportifs et cotes pour ESPN , actif dès le 1er décembre, intégré dans l’app ESPN.

PENN et ESPN ont mis fin à leur accord de paris en ligne US au T4, ESPN conserve 7,9M de warrants avec un strike à 28,95 $.

Golden Entertainment (GDEN) sera acquis par Blake Sartini et entrera dans un sale-leaseback avec VICI, valorisé 30 $/action (+41 % premium), VICI reprenant jusqu’à 426M$ de dettes. Énergie / Nucléaire / Électricité Centrus (LEU) annonce un accord de vente d’actions “at-the-market” pouvant lever jusqu’à 1 Md$ .

VST et TLN ont publié leurs résultats trimestriels .

NRG confirme ses prévisions 2025 et initie guidance standalone 2026, tout en lançant un programme de rachat d’actions de 3 Mds$ jusqu’en 2028. Brokers & Bourses Charles Schwab (SCHW) rachète Forge (FRGE) pour ≈660M$ , les actionnaires recevant 45 $/action en cash (vs 37,90 $ clôture).

Robinhood (HOOD) bat les attentes Q3, avec des revenus transactionnels doublés à 730M$, crypto +300 %, options +50 %, actions +132 % , mais relève ses prévisions dépenses 2025 à 2,28B$ .

Nasdaq (NDAQ) recule après l’investigation antitrust de la Commission européenne sur Deutsche Börse et Nasdaq. Retail / Produits de Consommation Ralph Lauren (RL) relève ses prévisions annuelles après un T3 supérieur aux attentes , anticipant une croissance de 5 à 7 % .

Tapestry (TPR) chute malgré des résultats et prévisions solides, affectée par Kate Spade .

Peloton (PTON) rappelle ≈833,000 vélos Original Series Bike+ PL02 pour un risque de chute.

Under Armour (UA) dépasse les attentes Q3 mais fournit une guidance prudente.

