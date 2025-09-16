Secteur des Médias & Divertissement Warner Bros. Discovery (WBD) : Dégradé à Conserver de Acheter chez TD Cowen après la hausse de l'action alors que Paramount n'a toujours pas fait d'offre officielle.

: Dégradé à Conserver de Acheter chez TD Cowen après la hausse de l'action alors que Paramount n'a toujours pas fait d'offre officielle. Webtoon Entertainment (WBTN) : Les actions de WBTN ont bondi après que Disney (DIS) a annoncé son intention d'acquérir une participation de 2% dans la société de bandes dessinées en ligne.

: Les actions de WBTN ont bondi après que Disney (DIS) a annoncé son intention d'acquérir une participation de 2% dans la société de bandes dessinées en ligne. Live Nation Entertainment (LYV) : Dégradé de Acheter à Neutre chez Redburn (objectif de cours relevé à 170 dollars contre 144 dollars précédemment) après des rapports selon lesquels les régulateurs américains enquêtent sur la question de savoir si Ticketmaster de Live Nation fait suffisamment d'efforts pour empêcher les robots de revendre illégalement des billets sur sa plateforme.

: Dégradé de Acheter à Neutre chez Redburn (objectif de cours relevé à 170 dollars contre 144 dollars précédemment) après des rapports selon lesquels les régulateurs américains enquêtent sur la question de savoir si Ticketmaster de Live Nation fait suffisamment d'efforts pour empêcher les robots de revendre illégalement des billets sur sa plateforme. The New York Times (NYT) : Sous pression après que le président Trump a annoncé qu'il engageait un procès pour diffamation et calomnie de 15 milliards de dollars contre l'entreprise. Secteur des Logiciels Oracle (ORCL) : Les actions d'Oracle ont bondi après que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord préliminaire sur TikTok lors de pourparlers commerciaux à Madrid. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré lundi que les deux pays étaient parvenus à un accord sur un cadre pour un accord, rapporté par plusieurs médias.

: Les actions d'Oracle ont bondi après que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord préliminaire sur TikTok lors de pourparlers commerciaux à Madrid. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré lundi que les deux pays étaient parvenus à un accord sur un cadre pour un accord, rapporté par plusieurs médias. Microsoft (MSFT) : Microsoft a augmenté son dividende trimestriel de 9,6% à 0,91 dollar contre 0,83 dollar ; le nouveau rendement annualisé du dividende est de 0,71% contre un rendement annualisé précédent du dividende de 0,64%.

: Microsoft a augmenté son dividende trimestriel de 9,6% à 0,91 dollar contre 0,83 dollar ; le nouveau rendement annualisé du dividende est de 0,71% contre un rendement annualisé précédent du dividende de 0,64%. Netskope : La société de cybersécurité Netskope vise désormais une valorisation allant jusqu'à 7,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en vendant 47,8 millions d'actions au prix de 17 à 19 dollars (contre 15 à 17 dollars précédemment).

: La société de cybersécurité Netskope vise désormais une valorisation allant jusqu'à 7,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en vendant 47,8 millions d'actions au prix de 17 à 19 dollars (contre 15 à 17 dollars précédemment). Workday (WDAY) : Workday a conclu un accord définitif pour acquérir Sana, une société d'IA développant la prochaine génération d'outils de connaissances pour les entreprises, pour environ 1,1 milliard de dollars. Secteur des Métaux & Mines Métaux précieux : Une autre journée, un autre record historique pour les prix de l'or, dépassant 3 430 dollars l'once, dans un contexte de dollar plus faible et d'un cycle attendu d'assouplissement des taux par la Fed à partir de demain.

: Une autre journée, un autre record historique pour les prix de l'or, dépassant 3 430 dollars l'once, dans un contexte de dollar plus faible et d'un cycle attendu d'assouplissement des taux par la Fed à partir de demain. Producteurs d'acier : Steel Dynamics (STLD) a publié des prévisions pour le troisième trimestre avec un BPA de 2,60 à 2,64 dollar, contre une estimation de 2,57 dollar. L'entreprise a déclaré que la rentabilité des opérations sidérurgiques devrait être plus forte que les résultats séquentiels du deuxième trimestre, portée par des expéditions solides et une expansion de la marge sur les métaux, car les coûts des matières premières en ferraille devraient baisser plus que le prix moyen réalisé de l'acier. Secteur de l'Automobile Ferrari (RACE) : Couverture initiée chez Berenberg avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 484 euros, considérant l'entreprise comme un investissement à long terme attractif offrant un patrimoine de marque solide, un pouvoir de fixation des prix robuste et des rendements durables sur le capital.

: Couverture initiée chez Berenberg avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 484 euros, considérant l'entreprise comme un investissement à long terme attractif offrant un patrimoine de marque solide, un pouvoir de fixation des prix robuste et des rendements durables sur le capital. NIO : Relevé à Acheter de Neutre chez UBS avec un objectif de cours de 8,50 dollars, contre 6,20 dollars précédemment. UBS estime que les nouveaux produits de l'entreprise pourraient attirer davantage de clients après que les offres d'actions de 1 milliard de dollars ont renforcé la visibilité sur les opérations saines de Nio.

: Relevé à Acheter de Neutre chez UBS avec un objectif de cours de 8,50 dollars, contre 6,20 dollars précédemment. UBS estime que les nouveaux produits de l'entreprise pourraient attirer davantage de clients après que les offres d'actions de 1 milliard de dollars ont renforcé la visibilité sur les opérations saines de Nio. Ford Motor (F) : Ford prévoit de supprimer 1 000 emplois supplémentaires en Allemagne alors qu'il cherche à réaliser des économies plus importantes pour compenser la faible demande de véhicules électriques en Europe.

