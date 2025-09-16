Le cacao recule de 3 % malgré les stocks ICE les plus bas depuis mai.

Les contrats à terme sur le cacao ont chuté de plus de 3 % aujourd'hui après avoir atteint lundi leur plus haut niveau en plus d'une semaine, soutenus par les perturbations climatiques en Afrique de l'Ouest qui menacent les rendements agricoles et réduisent l'offre à court terme. En Côte d'Ivoire, de fortes précipitations ont empêché les agriculteurs de travailler dans les champs et ont ralenti le transport des fèves vers les ports. Parallèlement, au Ghana et au Nigeria, la sécheresse endommage les cultures.

Les analystes avertissent que la combinaison de précipitations excessives et de risques de sécheresse accroît l'incertitude pour la principale saison des récoltes, qui commence en octobre.

Les stocks de cacao surveillés par l'ICE dans les ports américains sont tombés à 2,09 millions de sacs, leur plus bas niveau depuis mai, soulignant la tension qui règne dans la chaîne d'approvisionnement.

Les exportations de Côte d'Ivoire ont ralenti. Depuis le début de la campagne de commercialisation, les agriculteurs ont expédié 1,82 million de tonnes de cacao, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente, mais bien en deçà du taux de croissance fulgurant de 35 % enregistré en décembre.

La récolte dite « intermédiaire » en Côte d'Ivoire a également souffert des pluies tardives qui ont réduit le développement des cabosses, entraînant une baisse des rendements. La production est estimée à 400 000 tonnes cette année, soit une baisse de 9 % par rapport aux 440 000 tonnes de l'année précédente. Le Nigeria, cinquième producteur mondial, devrait également connaître une baisse de sa production. L'Association du cacao du pays prévoit une production de 305 000 tonnes pour la saison 2025/26, soit une baisse de 11 % par rapport aux 344 000 tonnes prévues pour cette année. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

