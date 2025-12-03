Aérien & Défense : Airbus révise à la baisse ses livraisons 2025, mais maintient ses objectifs financiers.

⚒️ Métaux & Mines Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) a atteint un record de 11 434,50 $ la tonne , soutenu par des tensions sur l’offre.

Les stocks disponibles de cuivre dans les entrepôts asiatiques du LME ont chuté à leur plus bas niveau depuis juillet (105 275 tonnes).

Les annulations nettes de 50 725 tonnes renforcent les signaux de rareté.

Les titres FCX, SCCO, TECK, RIO et d’autres producteurs de cuivre ont profité de cette dynamique positive. ✈️ Aérien & Défense Airbus (EADSY) a réduit son objectif de livraisons 2025 à environ 790 appareils , soit 30 de moins que prévu, en raison de problèmes de qualité sur les panneaux de fuselage de la famille A320.

L’entreprise maintient néanmoins ses objectifs financiers .

Delta Air Lines (DAL) note une demande solide pour le trimestre de décembre et le début de 2026.

DAL anticipe toutefois un impact de 200 millions $ sur le bénéfice avant impôts du T4, lié à la fermeture gouvernementale américaine désormais terminée. 🧬 Santé & Biotech Morgan Stanley a ajusté plusieurs recommandations dans le secteur : REGN abaissé à Equal Weight après une forte reprise post-approbations d’Eylea HD et de bonnes ventes de Dupixent. VRTX relevé à Overweight, avec un objectif de cours porté à 516 $ , grâce à des perspectives favorables sur son pipeline rénal avant des données de phase 3 attendues en 2026. NVS également relevé à Overweight, profitant d’une valorisation redevenue attractive et de l’arrivée du lancement de Rhapsido .



