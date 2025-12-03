Prolongement de l'accord entre Exosens et Theon jusqu'en 2030

Points clés Exosens et Theon étendent leur partenariat commercial de trois ans pour garantir la capacité d’approvisionnement en tubes intensificateurs d’image dans un marché sous tension.

Theon convertira ses options 2027-2028 en commandes fermes, soutenant l’augmentation de capacité annoncée par Exosens et renforçant la visibilité sur les volumes futurs.

Exosens est une entreprise française high-tech spécialisée dans les technologies critiques d’amplification, de détection et d’imagerie, fournissant des solutions de performance pour des applications exigeantes. Theon International est un acteur majeur du développement et de la fabrication de systèmes de vision nocturne et d’imagerie thermique, personnalisés pour les besoins de défense et de sécurité en Europe. L'entreprise chypriote a notamment pu capitaliser sur une hausse significative des dépenses de défense en Europe, signant de larges contrats avec l'armée allemande. Une extension d’accord pour sécuriser la capacité jusqu’en 2030 Exosens et Theon annoncent la prolongation de leur accord commercial de trois ans, étendant ainsi leur partenariat jusqu’à fin 2030 dans un contexte de forte tension sur l’offre mondiale de tubes intensificateurs d’image (ITT). Theon convertira d’ici la fin de l’année ses options 2027-2028 en commandes fermes, absorbant une part significative de l’augmentation de capacité annoncée par Exosens pour 2027 et renforçant la visibilité sur les volumes à venir. Cet engagement consolide la position d’Exosens comme fournisseur privilégié des forces armées européennes et soutient la capacité de Theon à répondre à la demande croissante en Europe, ainsi que sur les marchés MENA et APAC. Au total, Theon pourra acquérir plus de 400 000 tubes sur les cinq prochaines années. Réactions boursières (THEON.NL en D1) Theon devrait ouvrir en hausse demain matin après cette annonce significative. Exosens est le principal fournisseurs d'ITT de Theon. Ce composant est critique dans la fabrication des lunettes de vision nocturnes de Theon. L'entreprise chypriote avait par ailleurs procédé à des acquisitions verticales afin de réduire cette dépendance aux producteurs d'ITT, notamment en allemagne. Toutefois, la demande étant beaucoup trop importante, sa production repose encore essentiellement sur l'externalisation de la production d'ITT. Le titre avait évolué largement en hausse depuis le début de l'année, suivant le marché de la défense avec une décôte géographique (Chypre/Grèce). Source: xstation5

