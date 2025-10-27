Points clés Métaux Précieux : Le secteur a reculé alors que les prix de l'or et de l'argent ont baissé en raison d'un dollar plus fort et des espoirs d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

Secteur des Métaux Précieux Le secteur des métaux précieux a reculé alors que les prix de l'or et de l'argent ont baissé en raison d'un dollar plus fort et des espoirs d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les actions des mineurs comme Newmont (NEM), First Majestic Silver (AG), Coeur Mining (CDE), Barrick Gold (B), Agnico Eagle Mines (AEM) et Pan American Silver (PAAS) ont reculé. Piedmont Lithium (PPTA) a conclu un accord pour lever 255 millions de dollars en investissements en actions, avec Agnico Eagle Mines (AEM) et JPMorgan Chase (JPM) investissant 180 millions de dollars en actions ordinaires et obtenant des warrants pour acheter jusqu'à 2 861 229 actions à des primes de 35%, 50% et 65% au cours des trois prochaines années. AEM a accepté d'acheter 7,7 millions d'actions ordinaires de l'entreprise, résultant en une participation de 6,5%. Secteur des Terres Rares Les actions des mineurs américains de terres rares ont reculé face aux signes d'amélioration des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait suspendre les contrôles chinois sur les exportations de terres rares. Parmi les actions affectées figurent MP Materials (MP), USA Rare Earth (USAR), Metals Exploration (METC) et Critical Minerals (CRML). Metals Exploration (METC) a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé la poursuite d'une initiative pionnière pour établir une réserve stratégique nationale de terres rares et de minéraux critiques dans son installation de Brook Mine dans le Wyoming. Secteur des Produits de Loisirs & Fitness Harley-Davidson (HOG) : A été dégradé à Sous-pondérer chez Morgan Stanley avec un objectif de cours réduit à 425 dollars. Morgan Stanley place Harley-Davidson en bas de son cadre de loisirs en raison de sa combinaison de faible puissance de fixation des prix et de tendances séculaires faibles.

Life Time Group (LTH) : A été relevé à Surpondérer chez Morgan Stanley. Morgan Stanley prévoit un potentiel de hausse par rapport au consensus, soutenu par la réaccélération de la croissance des unités, la puissance de fixation des prix et des flux de revenus alternatifs soutenant la proposition de croissance et de valeur.

Thor Industries (THO) : A été relevé à Performance de Marché chez Raymond James. Une récente réunion avec la direction a renforcé la conviction de Raymond James que la perspective actuelle de l'entreprise est adéquatement conservative. Secteur Multi-Industrie/Industriels Honeywell (HON) : A été relevé de Performance Sectorielle à Surperformance chez RBC Capital après un solide troisième trimestre 2025, qui marque, selon RBC, le début de la phase riche en catalyseurs de scission avant la séparation prévue des activités Aéro/Automation en deuxième moitié de 2026. RBC voit une dynamique croissante dans les segments clés, une meilleure visibilité sur l'exécution et une feuille de route crédible vers la création de valeur.

Roper Technologies (ROP) : A été dégradé à Performance Sectorielle chez RBC Capital. RBC voit un potentiel de hausse relative limité en raison de la préférence des investisseurs pour le risque et de l'incertitude quant à savoir si l'IA représente une opportunité ou une menace pour le modèle diversifié de logiciels d'application de Roper.

Terex (TEX) : A été relevé de Performance de Marché à Surperformance chez Raymond James, citant un potentiel de rendement ajusté au risque disproportionné, avec un potentiel de rendement total d'environ 25% par rapport à son objectif de cours de 70 dollars.

