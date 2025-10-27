L'Or plonge sous les 4 000 dollars.

Points clés Le prix de l'or a chuté de plus de 2 %, atteignant son niveau le plus bas depuis le 10 octobre.

La baisse est liée à un accord de travail entre les États-Unis et la Chine qui réduit les tensions commerciales.

La vente massive a été renforcée par la plus importante vente d'ETF sur l'or depuis mai dernier vendredi dernier.

L'or a enregistré une baisse de plus de 2 % aujourd'hui, dans un contexte de diminution des risques liés au commerce international, tout en réagissant aux récentes fluctuations des fonds ETF. Lors de la conférence de l'ANASE qui s'est tenue en Malaisie, les négociateurs chinois et américains se sont rencontrés et ont conclu un accord de travail qui atténue le risque de droits de douane de 100 % sur les produits chinois et devrait réduire les restrictions à l'exportation des terres rares de la Chine vers les États-Unis. Un accord plus large ou une nouvelle prolongation des négociations devrait être conclu lors de la rencontre entre Trump et Xi ce jeudi, qui se tiendra pendant la conférence de l'APEC en Corée du Sud.

Vendredi a également été marqué par la plus importante vente d'or en une seule journée par les fonds ETF depuis mai. La semaine dernière a également enregistré sa première baisse hebdomadaire depuis la deuxième semaine d'août. Les journées cruciales pour l'or cette semaine seront mercredi et jeudi, lorsque la décision de la Fed sur les taux d'intérêt sera annoncée et que la rencontre entre les présidents américain et chinois est prévue. L'or a enregistré une baisse de plus de 2 % aujourd'hui, passant sous la barre des 4 000 dollars. Il est intéressant de noter que cette baisse intervient dans un contexte de fluctuations marginales du dollar américain, mais parallèlement à de solides gains à Wall Street. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."