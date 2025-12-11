- Life Science Tools & Diagnostics : Citigroup relève TMO et FTRE en Buy et abaisse QGEN et TXG en Neutral pour 2026, grâce à des accords tarifaires favorables et une amélioration des volumes et de la rentabilité dans les diagnostics.
- MedTech : Citigroup upgrade BLCO et PEN en Buy et downgrade HAE et ISRG en Neutral, avec des catalyseurs positifs sur DXCM et BAX, mais une vigilance sur TNDM.
- Quantum Compute & Internet : Mizuho lance une couverture positive sur IONQ, RGTI et QBTS, tandis que Piper et Jefferies misent sur META, ROKU et RBLX dans l’Internet, malgré des risques liés à l’IA.
1. Life Science Tools & Diagnostics : Un vent favorable pour 2026
Accords tarifaires et optimisme dans les outils de diagnostic
Citigroup a revu à la hausse ses recommandations pour Thermo Fisher Scientific (TMO) et Fortrea (FTRE), les passant en Buy, tout en rétrogradant Qiagen (QGEN) et 10x Genomics (TXG) en Neutral. Cette décision s’inscrit dans un contexte de sentiment positif pour le secteur des outils de vie scientifique, porté par les accords tarifaires MFN/pharma négociés avec l’administration Trump. Ces accords devraient offrir un soutien pluriannuel à la croissance, après une année 2025 marquée par une dynamique favorable. Dans le segment des diagnostics, les analystes soulignent une amélioration des volumes et de la rentabilité, bien que les CRO (Contract Research Organizations) restent un sujet de débat en raison de réservations en baisse pour 2025. Cependant, un environnement en amélioration pourrait redynamiser le secteur.
Top picks pour 2026 : CRL, CAI et WST
RBC Capital Markets a identifié Charles River Laboratories (CRL), Cardinal Health (CAI) et West Pharmaceutical Services (WST) comme ses valeurs préférées pour 2026. Ces entreprises bénéficient d’une position solide dans un marché en pleine transformation, avec des catalyseurs liés à l’innovation et à l’efficacité opérationnelle.
2. MedTech : Une année de transition avec des opportunités ciblées
Reclassements stratégiques chez Citigroup
Citigroup a upgradé Becton Dickinson (BLCO) et Penumbra (PEN) en Buy, tout en abaissant Haemonetics (HAE) et Intuitive Surgical (ISRG) en Neutral. Le secteur a connu un rebond significatif en octobre 2025, avec une surperformance de 900 points de base par rapport au S&P 500, grâce à un regain d’intérêt pour la santé. Bien que 2026 ne soit pas marqué par un produit phare, plusieurs jalons technologiques et réglementaires devraient soutenir les valorisations. Parmi les top picks, Medtronic (MDT) et Integra LifeSciences (IRTC) se distinguent par leur résilience et leur potentiel de croissance.
Catalyseurs à surveiller : DXCM et BAX en positif, TNDM en vigilance
Les analystes ont placé DexCom (DXCM) et Baxter International (BAX) sous surveillance positive, anticipant des avancées dans leurs segments respectifs. À l’inverse, Tandem Diabetes Care (TNDM) fait l’objet d’une vigilance accrue en raison de risques spécifiques liés à son modèle économique.
3. Quantum Compute et Internet : L’innovation comme moteur
Mizuho mise sur les leaders du quantique
Mizuho a initié une couverture positive sur trois acteurs clés du quantique :
- IonQ (IONQ) : Noté Outperform avec un objectif de cours à 90 $, grâce à sa technologie de pièges à ions, offrant des taux d’erreur réduits et une cohérence supérieure, potentiellement accélératrice pour une adoption commerciale.
- Rigetti Computing (RGTI) : Outperform avec un objectif de 50 **, soutenu par une trésorerie de **450 M\ et une stratégie de scaling ambitieuse.
- Quantum Computing Inc. (QBTS) : Outperform avec un objectif de 46 $, grâce à une approche duale (recuit quantique et modèle de porte), ouvrant la voie à des acquisitions stratégiques.
D-Wave, leader du recuit quantique, reste un acteur dominant dans le marché émergent de l’optimisation.
Internet : Sélectivité et croissance fondamentale
Piper Sandler a réitéré son surpoids sur Meta (META), confirmant son statut de top pick pour 2026. Parallèlement, Jefferies a upgradé Roku (ROKU) en Buy (objectif relevé à 135 $), tout en sélectionnant Reddit (RDDT) et Roblox (RBLX) comme meilleurs choix SMID. Les analystes recommandent de privilégier les entreprises offrant une visibilité sur la croissance et un potentiel de hausse, dans un contexte où l’IA pourrait limiter l’expansion des marges. AppLovin (APP) est également mis en avant dans les large caps, tandis qu’ACV Auctions (ACVA) a été rétrogradé en Hold.
FAQ
Pourquoi Citigroup est-il optimiste sur le secteur des Life Science Tools ?
Citigroup anticipe un soutien pluriannuel grâce aux accords tarifaires MFN/pharma négociés avec l’administration Trump, qui devraient stimuler la demande et la rentabilité des acteurs du secteur.
Quels sont les risques pour les CRO en 2026 ?
Les réservations en baisse pour 2025 et une concurrence accrue pourraient peser sur leur performance, bien qu’un environnement macroéconomique plus favorable puisse atténuer ces pressions.
Pourquoi Medtronic (MDT) est-il un top pick en MedTech ?
Medtronic bénéficie d’un portefeuille diversifié, d’une innovation constante et d’une position dominante dans plusieurs segments clés, ce qui en fait une valeur refuge dans un secteur en transition.
Quels sont les avantages technologiques d’IonQ (IONQ) ?
IonQ se distingue par ses pièges à ions, offrant des taux d’erreur plus faibles et une cohérence prolongée, des atouts majeurs pour une commercialisation accélérée du quantique.
Pourquoi Roku (ROKU) a-t-il été upgradé par Jefferies ?
Jefferies voit dans Roku une croissance attractive et une visibilité accrue, malgré les défis liés à l’IA, grâce à sa position dominante dans le streaming et son modèle économique résilient.
Quels sont les principaux défis pour le secteur Internet en 2026 ?
Les investissements incrementaux pourraient limiter l’expansion des marges, tandis que la disintermédiation par l’IA pourrait peser sur les valorisations des entreprises moins différenciées.
