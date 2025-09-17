Secteur de la Pharma Berenberg a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur de la pharma : Eli Lilly and Company (LLY) : Dégradé à Conserver de Acheter avec un objectif de cours réduit à 830 dollars contre 970 dollars précédemment. Berenberg estime que le cycle de mise à niveau du marché de l'obésité a atteint un plateau.

Merck & Co. (MRK) : Dégradé à Conserver de Acheter avec un objectif de cours réduit à 90 dollars contre 100 dollars précédemment. Berenberg note que les "barres d'erreur" sur le profil de ventes à long terme de Merck restent importantes alors que l'expiration du brevet de Keytruda en 2028 approche.

Novo Nordisk (NVO) : Relevé à Acheter de Conserver. Berenberg considère Novo comme son choix privilégié dans le domaine de l'obésité.

AbbVie (ABBV) : Relevé à Acheter de Conserver avec un objectif de cours relevé à 270 dollars contre 170 dollars précédemment. Berenberg estime que l'entreprise a réussi à naviguer la plus grande expiration de brevet de médicament au monde. Secteur des Tours KeyBanc a réduit ses estimations de location/AFFO pour American Tower (AMT), Crown Castle International (CCI) et SBA Communications (SBAC) en raison de : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La rotation des clients de USM. Des attentes de location plus faibles de la part de DISH et de la rotation des clients NT de DISH. L'ajustement de ses prévisions de location individuelles pour les opérateurs. La firme considère toujours l'acquisition du spectre de DISH par AT&T comme un point positif à long terme, bien qu'il y ait une incertitude à court terme. Elle est moins optimiste quant à la capacité de SBAC à en bénéficier, mais croit que AMT et CCI peuvent en tirer profit. Secteur des REITs Acquisition : RITM a convenu d'acheter PGRE pour 1,6 milliard de dollars, avec les actionnaires recevant 6,60 dollars par action, ce qui est inférieur au prix de clôture de la veille de 7,39 dollars.

: RITM a convenu d'acheter PGRE pour 1,6 milliard de dollars, avec les actionnaires recevant 6,60 dollars par action, ce qui est inférieur au prix de clôture de la veille de 7,39 dollars. Recherche : Dans le secteur des REITs résidentiels, Goldman Sachs voit une configuration difficile pour le deuxième semestre 2025. La firme a dégradé Camden Property Trust (CPT) à Vendre et a dégradé American Homes 4 Rent (AMH) à Neutre, tout en réduisant les objectifs de cours pour les deux. Les REITs d'appartements et de maisons à louer ont pris du retard alors que l'offre est restée plus élevée plus longtemps que prévu, et une croissance de l'emploi plus faible couplée à un ralentissement des flux migratoires vers les marchés du Sunbelt a pesé sur les niveaux d'occupation et la croissance des loyers résidentiels.

