Points clés Produits de Consommation : Dans le secteur de la beauté, Estée Lauder (EL) a dépassé les attentes de profits et de ventes pour le premier trimestre, avec une hausse de 13% des ventes dans son unité de parfums, tirée par une croissance à deux chiffres des marques de luxe.

: Dans le secteur de la beauté, Estée Lauder (EL) a dépassé les attentes de profits et de ventes pour le premier trimestre, avec une hausse de 13% des ventes dans son unité de parfums, tirée par une croissance à deux chiffres des marques de luxe. Alimentation : Utz Brands (UTZ) a affiché des ventes du troisième trimestre de 377,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 374,4 millions de dollars, et a relevé sa guidance de croissance des ventes nettes organiques pour 2025 à environ 3%.

: Utz Brands (UTZ) a affiché des ventes du troisième trimestre de 377,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 374,4 millions de dollars, et a relevé sa guidance de croissance des ventes nettes organiques pour 2025 à environ 3%. Immobilier Résidentiel : Keybanc a noté que cinq REITs d'appartements ont rapporté des résultats pour le troisième trimestre 2025, avec des performances mitigées en termes de NFFO (Net Funds From Operations).

Secteur des Produits de Consommation Dans le secteur de la beauté : Estée Lauder (EL) : A dépassé les attentes de profits et de ventes pour le premier trimestre, avec des ventes de 3,48 milliards de dollars surpassant les estimations de 3,38 milliards de dollars. La société a affiché une hausse de 13% des ventes dans son unité de parfums, tirée par une croissance à deux chiffres des marques de luxe. Dans le secteur des produits de consommation : Kimberly-Clark (KMB) : Les ventes et les profits du troisième trimestre ont dépassé le consensus. La société s'attend à ce que la croissance organique des ventes en 2025 soit en ligne avec la croissance moyenne d'environ 2% observée dans les catégories.

Altria (MO) : Les actions ont chuté après une prévision de profit annuel largement inférieure aux attentes du marché, affectée par une demande plus faible pour ses cigarettes et ses alternatives de tabac oral. Secteur de l'Alimentation Utz Brands (UTZ) : A affiché des ventes du troisième trimestre de 377,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 374,4 millions de dollars, et a relevé sa guidance de croissance des ventes nettes organiques pour 2025 à environ 3%.

Kellanova (K) : A dépassé les estimations de ventes et de profits pour le troisième trimestre, porté par une demande résiliente pour ses produits de petit-déjeuner prêts à consommer et ses snacks.

The Hershey Company (HSY) : Le BPA et les ventes du troisième trimestre ont dépassé le consensus. La société a relevé sa prévision de ventes annuelles après des résultats trimestriels positifs, soutenus par une forte demande en confiserie et snacks. La croissance des ventes nettes annuelles est prévue à environ 3%, contre une prévision précédente d'au moins 2%.

Sprouts Farmers Market (SFM) : A chuté après une livraison comparable du troisième trimestre plus faible que prévu et une guidance pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes du marché. Le BPA du troisième trimestre de 1,22 dollar a dépassé les attentes de 1,17 dollar, avec des marges brutes plus solides et un contrôle des dépenses compensant une livraison de chiffre d'affaires inférieure aux attentes. Secteur de l'Immobilier Résidentiel Keybanc a noté que cinq REITs d'appartements ont rapporté des résultats pour le troisième trimestre 2025 : Deux ont dépassé les attentes de NFFO (Net Funds From Operations) : Essex Property Trust (ESS) et UDR, Inc. (UDR).

Trois ont manqué les attentes de NFFO : AvalonBay Communities (AVB), Independence Realty Trust (IRT) et Mid-America Apartment Communities (MAA).

Deux ont augmenté leur guidance de NFFO pour 2025 : ESS et UDR.

Un a confirmé sa guidance de NFFO : IRT.

Deux ont réduit leur guidance de NFFO : AVB et MAA. Les fondamentaux opérationnels ont tendance à être inférieurs aux projections antérieures en raison d'un pouvoir de fixation des prix plus faible, et l'occupation ainsi que les mauvaises dettes semblent mitigés par rapport à la guidance précédente. Bien que les REITs d'appartements aient sous-performé les REITs de 1 680 points de base depuis le début de l'année, les tendances affaiblies peuvent ne pas être suffisantes pour dépasser la barre basse avant les résultats du troisième trimestre 2025. Cependant, une récente activité de rachat d'actions pourrait fournir un certain soutien aux actions.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."