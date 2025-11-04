Points clés Restauration : Starbucks (SBUX) cède une participation majoritaire dans son activité en Chine à Boyu Capital, valorisée à 4 Mds$, tandis que Denny’s (DENN) s’envole après une offre de rachat en cash.

: Starbucks (SBUX) cède une participation majoritaire dans son activité en Chine à Boyu Capital, valorisée à 4 Mds$, tandis que Denny’s (DENN) s’envole après une offre de rachat en cash. Construction & Ingénierie : Sterling (STRL) et Primoris (PRIM) publient des résultats supérieurs aux attentes et relèvent leurs prévisions, portés par la vigueur des infrastructures énergétiques.

: Sterling (STRL) et Primoris (PRIM) publient des résultats supérieurs aux attentes et relèvent leurs prévisions, portés par la vigueur des infrastructures énergétiques. Jeux & Casinos : Plusieurs dégradations de courtiers pèsent sur DraftKings (DKNG), Flutter (FLUT) et Caesars (CZR), tandis que RRR et SGHC se distinguent par de solides performances opérationnelles.

Restauration Denny’s (DENN) a annoncé son rachat intégral en numéraire pour 6,25 $/action , valorisant l’entreprise à environ 620 M$ , soit une prime de 52 % sur le cours de clôture précédent.

Yum! Brands (YUM) a déclaré examiner des options stratégiques pour Pizza Hut , évoquant la possibilité d’une cession partielle pour mieux exploiter la valeur de la marque.

Starbucks (SBUX) a accepté de vendre une participation majoritaire (jusqu’à 60%) de sa filiale chinoise à Boyu Capital , sur la base d’une valorisation de 4 Mds$ , tout en conservant 40 % du capital et la propriété intellectuelle .

Wingstop (WING) a reculé après des résultats trimestriels mitigés, avec un bénéfice supérieur aux attentes, mais des revenus décevants (175,7 M$ vs 185,3 M$ attendus) et une révision à la baisse de ses prévisions 2025 pour les ventes domestiques (-3 à -4 %). Construction & Ingénierie (E&C) Primoris (PRIM) a affiché une forte surperformance sur le chiffre d’affaires, l’EBITDA et le bénéfice par action, soutenue par une très bonne activité dans l’énergie , et a légèrement relevé ses prévisions 2025 .

Sterling (STRL) a publié des résultats supérieurs au consensus , portés par une croissance de 58 % en glissement annuel des revenus liés à l’e-infrastructure et un carnet de commandes en hausse de 64 % à 2,58 Mds$ . La société a relevé toutes ses guidances .

SEI a annoncé un EBITDA ajusté de 68 M$, au-dessus du consensus (61,1 M$), grâce à la solide performance des solutions énergétiques, et a rehaussé sa prévision T4 à 65–70 M$ contre 58–63 M$ précédemment. Jeux & Casinos DraftKings (DKNG) a été abaissée de “Acheter” à “Neutre” par Bank of America , avec un objectif réduit à 35 $ contre 48 $ , en raison d’une baisse de sa part de marché iGaming de 27 % à 23 % sur deux ans.

Flutter (FLUT) a également été dégradée à “Neutre” (objectif 250 $ contre 325 $ ), la banque soulignant un ralentissement de la croissance des mises à seulement +5 % depuis le début de l’année .

Caesars (CZR) a été abaissée à “Conserver” par Jefferies (objectif 22 $ contre 39 $ ) après des résultats décevants à Las Vegas et des perspectives prudentes .

Red Rock Resorts (RRR) a été relevée à “Acheter” par Jefferies , grâce à un pipeline de projets prometteurs susceptibles d’apporter plusieurs centaines de millions de dollars d’EBITDA additionnel .

Super Group (SGHC) a publié des résultats T3 supérieurs aux attentes avec un chiffre d’affaires en hausse de 9 % et un EBITDA ajusté en hausse de 25 %, et a relevé ses objectifs annuels de +3 % sur les revenus et +1 % sur l’EBITDA.

