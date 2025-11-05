Points clés Restauration : McDonald’s (MCD) publie des ventes comparables solides malgré un BPA ajusté légèrement inférieur aux attentes, tandis que Wingstop (WING) et Yum! Brands (YUM) profitent de relèvements d’analystes.

: McDonald’s (MCD) publie des ventes comparables solides malgré un BPA ajusté légèrement inférieur aux attentes, tandis que Wingstop (WING) et Yum! Brands (YUM) profitent de relèvements d’analystes. Produits de consommation : Estee Lauder (EL) finalise une opération secondaire à 90 $, mais SNBR, BURL et WWW déçoivent après des résultats Q3 faibles.

Restauration McDonald’s (MCD) a publié un BPA ajusté de 3,22 $ pour le T3 , légèrement inférieur aux 3,33 $ attendus , avec des ventes comparables mondiales en hausse de 3,6 % et des ventes comparables US à +2,4 % , dépassant légèrement les attentes.

CAVA a enregistré une croissance des ventes comparables de 1,9 % au T3 contre 2,6 % estimé , affectée par une fréquence plus faible des jeunes consommateurs , mais les actions ont rebondi après une perte initiale .

Wingstop (WING) a été relevée à “Acheter” par Northcoast , avec un objectif de cours de 300 $ .

Yum! Brands (YUM) a été relevée de “In Line” à “Outperform” par Evercore , objectif 180 $ , soutenue par une croissance hors Pizza Hut plus forte et une valorisation attractive.

Dine Brands (DIN) a manqué les attentes Q3 sur BPA ajusté et ventes comparables. Produits de consommation / Retail Estee Lauder (EL) a finalisé une opération secondaire de 11,3 M d’actions à 90 $/action .

Sleep Number (SNBR) a chuté après des résultats Q3 décevants .

Burlington (BURL) a été abaissée à “Conserver” par Gordon Haskett (objectif 270 $), déçue par l’ absence de reprise du trafic en magasin .

WW (Weight Watchers) a vu ses actions reculer après des résultats et des prévisions Q3 mal accueillis.

