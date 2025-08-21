Secteur des Sciences de la Vie & Outils Révisions des recommandations par Citigroup : Bio-Techne (TECH) : Relevé à Acheter de Neutre avec un objectif de cours relevé à 70 dollars contre 55 dollars précédemment. Citigroup estime que les perspectives de croissance et de marge de l'entreprise sont conservatrices et que l'action est sous-évaluée aux niveaux actuels. Icon plc (ICLR) : Dégradé à Neutre de Acheter avec un objectif de cours réduit à 200 dollars contre 225 dollars précédemment. Citigroup prévoit un environnement difficile pour la croissance et les marges d'Icon en 2026 en raison des récentes réservations et des vents contraires liés aux annulations. La firme estime que les estimations consensus actuelles pour l'exercice fiscal 2026 sont à risque. Pressions sur les instruments académiques : Les entreprises plus exposées aux instruments académiques (BRKR, ILMN, FEI) ont été impactées par les pressions sur les dépenses en capital à l'échelle mondiale. Le second semestre devrait connaître des dynamiques similaires à celles du premier semestre.

: Secteur de l'Aérospatiale & Défense Rumeurs d'acquisition pour Boeing (BA) : BA serait en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 avions à la Chine, selon Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette potentielle commande serait la première grande acquisition d'avions Boeing par la Chine depuis la visite du président américain Donald Trump lors de son précédent mandat.

Contrat pour Lockheed Martin (LMT) : LMT a obtenu un contrat de 720 millions de dollars pour la production de missiles JAGM et Hellfire.

Révisions des recommandations pour Safran (SAFRY) : Safran a été relevé à Outperform chez Bernstein. Bernstein estime que la force du marché de la revente soutiendra une croissance des bénéfices supérieure jusqu'à la fin de la décennie et considère les objectifs à moyen terme de Safran comme trop conservateurs, s'attendant à ce qu'ils soient relevés. Secteur des Banques Initiations de couverture par Piper : Piper a initié la couverture de trois banques hawaïennes : Central Pacific Financial (CPF) : Initié à Surpondérer avec un objectif de cours de 35 dollars. Bank of Hawaii (BOH) : Initié à Neutre avec un objectif de cours de 71 dollars. First Hawaiian (FHB) : Initié à Neutre avec un objectif de cours de 26 dollars. Piper estime que toutes ces banques sont bien positionnées pour améliorer leur rentabilité en augmentant leur revenu net d'intérêts (NII), malgré des perspectives de croissance des prêts et des dépôts à un chiffre. Cela est dû à l'expansion continue de la marge nette d'intérêts (NIM) entraînée par la réévaluation et le remaniement des actifs fixes, ainsi qu'à un allègement supplémentaire des coûts de financement avec des réductions supplémentaires des taux de la Fed.

Révisions des recommandations pour Truist Financial (TFC) : TFC a été dégradé à Poids égal de Surpondérer. Piper estime que les investisseurs ont attendu suffisamment longtemps sans recevoir un autre plan quinquennal qui implique de nombreuses stratégies ressemblant à celles des pairs d'il y a plusieurs années. Secteur du Matériel Informatique Révisions des recommandations par Morgan Stanley : Hewlett Packard Enterprise (HPE) : Relevé à Surpondérer de Poids égal. Morgan Stanley estime que la récente acquisition de Juniper Networks sera un catalyseur de hausse des bénéfices. Dell Technologies (DELL) : Morgan Stanley réitère sa recommandation de Surpondérer et relève son objectif de cours à 144 dollars contre 136 dollars précédemment. La firme croit que la configuration des résultats du trimestre de juillet est la plus convaincante pour HPE et DELL, notés en Surpondérer, suivis par Pure Storage (PSTG), noté en Poids égal, puis NetApp (NTAP) et HP Inc. (HPQ), également notés en Poids égal.

