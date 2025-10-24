Résumé quotidien : baisse de l'IPC, hausse des marchés

Points clés La plupart des marchés progressent grâce à de bonnes données macroéconomiques

L'euro s'apprécie face à la plupart des devises

L'or et le pétrole se consolident

Intel progresse à l'ouverture, mais la croissance ralentit rapidement

Les données macroéconomiques et les solides performances de la plupart des entreprises américaines ont propulsé les indices américains vers de nouveaux sommets. Le Nasdaq100 affiche une hausse d'environ 1 %, le S&P 500 progresse de 0,8 % et le Russell et le Dow Jones enregistrent tous deux une hausse supérieure à 1 %.

En Europe, le sentiment est mitigé, mais l'optimisme prévaut. La plupart des bourses du vieux continent enregistrent des gains. Le FTSE 100 britannique affiche la plus forte hausse, avec 0,6 %. Le DAX et le FTSE MIB terminent la séance en légère hausse. Le CAC40 et le WIG20 sont en baisse, respectivement de 0,2 % et 0,3 %.

L'accumulation de données macroéconomiques donne le ton pour les échanges lors de la séance de vendredi. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est avéré inférieur aux prévisions, tant sur une base annuelle que mensuelle, ce que le marché a accueilli très favorablement, espérant une accélération des baisses de taux par la Fed. L'IPC de base en glissement annuel s'est établi à 3 %, et la croissance des prix en glissement mensuel à 0,3 %.

L'indice PMI a complété le tableau, affichant un résultat très solide, nettement supérieur aux attentes.

Le secteur des services affiche notamment de bons résultats. Le marché s'attendait à un ralentissement, mais l'indice a indiqué une croissance par rapport au mois précédent.

Aujourd'hui, l'université du Michigan a également publié les données sur la confiance des consommateurs. La confiance est nettement inférieure aux attentes, mais reste positive à 53,6. Dans le même temps, les anticipations d'inflation des consommateurs restent ancrées à 4,6 % en glissement annuel.

Des données importantes ont également été publiées au Royaume-Uni. Les ventes au détail ont augmenté de 1,5 % en rythme annuel et de 0,5 % en rythme mensuel. L'indice PMI a également dépassé les attentes. L'industrie se porte nettement mieux, mais reste dans la zone négative, avec un indice de 49,6.

L'indice PMI de la zone euro a également surpris positivement. L'industrie a de nouveau atteint une valeur de 50, et les services ont grimpé à 52,6, leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

Sur le marché des devises, la couronne norvégienne est clairement en perte de vitesse. Son taux de change par rapport au dollar et à l'euro a baissé de plus de 0,5 %. Cela peut être lié à la baisse de la demande de matières premières norvégiennes et à la prise en compte de données macroéconomiques plus faibles.

Les bonnes nouvelles économiques en provenance de la zone euro soutiennent la valorisation de la monnaie européenne. L'euro se renforce modérément par rapport à la plupart des principales devises.

Le marché des métaux précieux se consolide après avoir corrigé ses gains récents. L'or reste au-dessus du niveau de 4 100 dollars l'once.

Le marché des matières premières énergétiques reprend également son souffle. Le pétrole se consolide au niveau de 61,5 après avoir enregistré des gains. Le gaz naturel est en baisse de 2 %.

Les contrats à terme sur le bétail sont en baisse de 3 %, ce qui pourrait être lié à un accord visant à importer du bœuf d'Argentine vers les États-Unis.

Le sentiment positif du marché boursier se répercute sur les échanges de cryptomonnaies. La plupart des jetons enregistrent des gains, mais ceux-ci se concentrent autour des devises les plus importantes. Le Bitcoin et l'Ethereum maintiennent une croissance inférieure à 1 %.

Intel a publié ses résultats. Malgré les difficultés de l'entreprise, la plupart des attentes du marché ont été satisfaites. À l'ouverture, l'entreprise affiche une hausse de plus de 6 %, mais au fur et à mesure que la séance avance, les gains sont réduits à presque zéro.

Cela pourrait indiquer une faiblesse des acheteurs due à l'épuisement du marché ou à des prises de bénéfices après la publication des résultats.

Alphabet est en hausse de 3 % aujourd'hui, ajoutant des milliards à sa capitalisation après avoir annoncé un accord avec Anthropic.

Tesla ajoute un nouveau mode de conduite appelé « Mad Max », qui ignore ouvertement les réglementations et attire l'attention des régulateurs. L'action est en baisse de 2 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."